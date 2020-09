Medio Ambiente denuncia entrega de permisos de Comuna de Puebla

Your browser does not support the video tag.

La Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial (Smadsot) presentó una denuncia en la Fiscalía Anticorrupción por los mil trámites que expidió el ayuntamiento de Puebla sobre permisos que se dieron en meses pasados.

Así lo informó, en entrevista, la titular de la dependencia, Beatriz Manrique Guevara, quien indicó que dicho recurso fue presentado el viernes pasado, al considerar que puede tratarse de la comisión de delitos que derivan de la función pública.

Sin embargo, no mencionó nombres, al sostener que es contra quien resulte responsable debido a que no tiene la certeza de qué funcionario fue el que firmó los permisos, por lo que ya serán las investigaciones la que lo determinen.

Reiteró que hay evidencias de que son alrededor de mil procedimientos en materia de ordenamiento territorial y permisos de medio ambiente que se llevaron a cabo desde el gobierno municipal, por lo que las autoridades correspondientes deberán analizar las pruebas.

“No tenemos copia de los expedientes porque son trámites que se llevaron a cabo ahí mismo en el ayuntamiento y eso es un asunto que se tendrá que analizar por parte de las autoridades correspondientes, nosotros el viernes presentamos una denuncia de hechos en la Fiscalía Anticorrupción”, pronunció.

Es necesario precisar que el lunes pasado, la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco dio a conocer la salida de Beatriz Martínez Carreño, de la Secretaría de Desarrollo Urbano, luego de que se ventiló corrupción en entrega de permisos, además de que habrá denuncias penales sobre ello.

Automovilistas pueden verificar en México

En otro tema, Manrique Guevara informó que desde marzo hay un acuerdo con los gobiernos de la Ciudad de México y el Estado de México para que los automovilistas de Puebla puedan ir a verificar a estas entidades, si así lo desean, con cita.

La funcionaria estatal dijo que no es obligatorio que lo hagan, sin embargo, si llegan a ir a cualquiera de estas demarcaciones, las autoridades correspondientes los podrían sancionar y tendrán que pagar el monto que se establezca en la multa.

Lo anterior, porque recordó que como en Puebla se canceló la verificación vehicular, los automovilistas locales pueden transitar sin problemas, ya que no se están aplicando multas hasta que se reanude el servicio una vez que se lance la licitación.