Alianza PRI-PRD para elecciones de 2021 en Puebla es un hecho: Camarillo

El PRI en Puebla está por concretar la alianza con el PRD para las elecciones del próximo año, pero aún hace falta definir en cuántos distritos irían juntos y quienes serían los candidatos, ya que a nivel nacional se tiene contemplado que solo sean en 100 de los 300.

Así lo confirmó, en entrevista este lunes, el dirigente estatal del tricolor, Néstor Camarillo Medina, quien señaló que “se tiene muy avanzado” el acuerdo con su homólogo perredista, Carlos Martínez Amador, y en los siguientes días se volverán a reunir para afinar los detalles.

Manifestó que lo que se busca es replicar la alianza que está haciendo el líder nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, con el Partido de la Revolución Democrática (PRD), ya que en Puebla se tienen 15 distritos federales.

“Con el PRD a nivel nacional ha habido pláticas, en Puebla ya hicimos lo mismo con Carlos Amador, no pusimos nombres aún, hay buen ánimo para construir, me ha dicho que no lo pueden hacer en todo el estado, ya que de los 300 distritos en 200 irán solos y necesitamos ver cuántos serán, va muy avanzado el tema”, pronunció.

Ante la pregunta de si les conviene ir en alianza con el sol azteca luego de que se dio la desbandada de varios priistas, Camarillo Medina respondió que no hay partido pequeño, pues todos tiene su historia y si bien hay algunos con mayor capacidad de competencia, todos serán respetados.

Asimismo, al ser cuestionado sobre si igual se podría ir en coalición con el Partido Acción Nacional (PAN), dado que este último en años pasados ha ido con el PRD, dijo que aún no se tiene nada concretado y tampoco se han tenido pláticas con la dirigente estatal, Genoveva Huerta Villegas.

“Ya habíamos dicho que no vamos a ser satélite de ningún otro partido, el PRI tendrá que encabezar todas estas alianzas que quieran beneficiar a Puebla, sabemos que el PRD es de izquierda, que se desprendió del PRI y que hoy las coincidencias nos pueden poner en el mismo carril”, asentó.