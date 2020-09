CDH, sin resolver 53 quejas de 2017 a 2019; SSP y SFP, de las más señaladas

Your browser does not support the video tag.

En la Comisión de Derechos Humanos (CDH) local aún hay 53 quejas rezagadas de 2017 a 2019, sobre todo contra la SSP, el ayuntamiento de Puebla y la SFP; en lo que va del año, se iniciaron 3 mil 880, de las que 38 por ciento se resolvió por restitución.

De acuerdo con datos del organismo encabezado por José Félix Cerezo Vélez, de 2017, siguen en trámite 11 quejas, contra la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la Fiscalía General del Estado (FGE) y el gobierno del estado, sobre todo por vulnerar los derechos de seguridad jurídica y legalidad.

De 2018, están pendientes 12, en las que las autoridades señaladas son los ayuntamientos de Puebla, Tecamachalco, Xiutetelco, Tehuacán, Huahuchinango, Atempan, Tepeojuma, San Andrés Cholula y Teziutlán, así como la Secretaría de Salud (SS), la de Educación Pública (SEP), la SSP y la FGE.

En dicho año, la mayoría de quejas fue por sentir vulnerados los derechos a la seguridad jurídica, legalidad, trato digno e integridad.

Del año pasado, aún no se han resuelto 21, contra la Secretaría de la Función Pública, las Comunas de Puebla, Atepexi, Tehuacán, Zacatlán, Zoquitlán, Atlixco, Huejotzingo, Huaquechula, Tepeaca, Jopala y San Gabriel Chilac, así como el Cobaep, la FGE, la SSP, la SS y la SEP.

Los derechos que se habrían violado son seguridad jurídica, legalidad, salud, petición, trato digno e integridad.

FGE, la más señalada en 2020

Cerezo Vélez indicó a Ángulo 7 que hasta 2019, la meta de recepción de quejas era de mil 500 al año, logrando 22 recomendaciones y 22 conciliaciones, estas últimas caracterizadas por ser un mecanismo más ágil que no necesita investigación, a diferencia de la primera.

Sin embargo, resaltó que, luego de que arribó a la CDH, es decir en noviembre de 2019, dio instrucciones de que no se trabajara sobre un número, sino que se recibieran todas las quejas de los ciudadanos, así que, en lo que va de 2020, se iniciaron 3 mil 880.

Las diez autoridades más señaladas fueron la FGE con 561, Tehuacán con 442, Huauchinango con 347, SSP con 212, Izúcar de Matamoros con 199, Teziutlán con 181, Chignautla con 137, la SS con 114, Puebla con 97, Xicotepec con 87, SEP con 85, Cuetzalan con 60 e Issstep con 30.

Los derechos humanos vulnerados en las denuncias fueron seguridad jurídica con 2 mil 324, trato digno con 133, petición con 99, salud con 72, legalidad con 65, integridad y seguridad personal con 60, trabajo con 43, igualdad con 36, educación con 33, libertad con nueve, propiedad con 14, vida con ocho y medio ambiente con tres.

De las 3 mil 880, mil 475 (38 por ciento) se resolvieron por restitución de derecho, pues, de acuerdo con Cerezo Vélez, es la manera “rápida y eficaz” se resolver las quejas a favor de los afectados.

Finalmente, resaltó que la CDH no cuenta con peritos forenses, por lo que tiene que pedir ayudar a otras instituciones, como la CNDH o la FGE, lo que limita su trabajo y hace que el proceso de las recomendaciones sea más largo.