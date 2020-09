Gobierno detecta ejecución de obras fantasma por más de 175 mdp en Capcee

Your browser does not support the video tag.

El secretario de Infraestructura (SI), Juan Daniel Gámez Murillo, señaló que se detectó el desvío de más de 175 millones de pesos en “obras fantasma” que fueron pagadas por el Capcee y no fueron ejecutadas, pero no dijo a qué período corresponde.

En entrevista posterior a la inauguración de la avenida Cuauhtémoc en el municipio de Tepeaca, el funcionario estatal evitó precisar cuántas fueron, así como quienes serían los involucrados, ya que se tiene una investigación en curso.

Refirió que igual se están haciendo indagatorias sobre el equipamiento de escuelas de varios municipios, ya que pudo haberse dado el mismo modus operandi.

“Se están realizando las investigaciones, en el Capcee se detectaron obras fantasma y también hay otras adicionales sobre obras de equipamiento escolares, el gobernador Miguel Barbosa hace unos días ya lo había dicho y eso estamos haciendo”, pronunció.

El funcionario estatal manifestó que una vez que concluya este proceso se van a presentar las denuncias correspondientes para llegar hasta las últimas consecuencias en contra de los responsables.

Obras carreteras iniciarán pronto

Por otra parte, Gámez Murillo manifestó que en las siguientes semanas iniciará la ejecución de obras carreteras en diversas regiones del estado, pues a finales de agosto se dieron varios fallos de las licitaciones que se lanzaron y en este mes habrá otras.

Detalló que son alrededor de 15 acciones infraestructura las que se tienen contemplado en zonas de la Mixteca poblana y las Sierras Norte y Negra, además del bajo puente la autopista y un tramo del Periférico Ecológico.

Asimismo, adelantó que se van a intervenir al menos cinco centros deportivos en la capital poblana, Cholula y Tehuacán, ya que igual están esperando que se den los fallos de las licitaciones que se lanzaron.

Al ser cuestionado sobre si la pandemia generó que se frenarán obras, el secretario sostuvo que ninguna y se prevé que a fin de año se concluya con el plan de obra que anunció el gobernador Miguel Barbosa Huerta.