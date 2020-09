Ahora sí, PRI se queda con la Mesa Directiva del Congreso federal

Your browser does not support the video tag.

Tras la pugna entre el PRI y el Partido del Trabajo (PT) para lograr mayoría y presidir la Mesa Directiva para el tercer año de la actual Cámara de Diputados, el tricolor alcanzó los 313 votos a favor de Dulce María Sauri Riancho, 123 en contra y 21 abstenciones.

Previo a la votación en sesión ordinaria, el diputado del Partido del Trabajo (PT) – y aspirante a presidir la Mesa Directiva – Gerardo Fernández Noroña acusó que hubo una “operación de Estado” a favor del PRI y señaló a la secretaria de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, por intervenir en los asuntos del Poder Legislativo.

El viernes de la semana pasada, en un intento por quitarle al PRI la Mesa Directiva que le correspondía por acuerdos, el PT incorporó a cuatro legisladores para tener 47, pero el lunes, el PRI se hizo de cuatro más para llegar a 50.

El 31 de agosto, un día antes de instalarse el primer periodo de sesiones del tercer año, el tricolor no logró el voto de los dos tercios del pleno, por lo que se citó para el 5 de septiembre, aunque este 2 ya se decidió.