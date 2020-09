PRI no logra presidir Mesa Directiva en Congreso; PAN se queda

Your browser does not support the video tag.

Aunque este lunes el PRI logró cuatro diputados más para alcanzar 50 y buscar quedarse con la Mesa Directiva del Congreso federal, el tricolor no logró el voto de los dos tercios del pleno para que Dulce María Sauri la lograra.

El PRI debía obtener 302 votos de los 454 diputados presentes en la sesión, pero solo logró 278 votos a favor, 112 en contra y 64 abstenciones.

Se quedó a 24 de la mayoría calificada, por lo que la panista Laura Rojas continuará como presidenta de la Cámara baja hasta el próximo 5 de septiembre, mientras que dio la declaratorio del primer periodo de sesiones extraordinarias del tercer año de la Legislatura, que el martes, tendrá que recibir el Segundo Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Desde la semana pasada el PRI y el PT luchan por conseguir ser la tercera fuerza política y presidir la Mesa Directiva en el último año de la actual legislatura.

El viernes pasado el Partido del Trabajo (PT) incorporó a bancada a cuatro legisladores más del PRD y Encuentro Social, con lo que llegó a 47 diputados, superando en número a la bancada priista, con lo que se convirtió en la tercera fuerza política.

El PT dijo que impulsaría que el diputado Gerardo Fernández Noroña fuera el presidente de la cámara baja del Congreso de la Unión.