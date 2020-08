PT se hace de 4 diputados más y va por presidencia de San Lázaro

Your browser does not support the video tag.

En una maniobra para conseguir la presidencia de la Cámara de Diputados, el Partido del Trabajo (PT) registró este viernes a cuatro diputados más en su bancada, del PES, PRD y Morena, para superar al Partido Revolucionario Institucional (PRI) como tercera fuerza política.

Los nuevos petistas son Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez (PRD), Héctor Serrano Cortés (PRD), José Ángel Pérez Hernández (PES) y Manuel López Castillo (Morena).

Con el registro de estos cuatro legisladores, la bancada del PT crece de 43 a 47 integrantes, con lo que supera al PRI, que tiene 46.

En su cuenta de Twitter, el diputado Reginaldo Sandoval Flores, coordinador del grupo parlamentario del PT, anunció la integración de los legisladores.

El jueves, el vicecoordinador del PT, Gerardo Fernández Noroña, adelantó que “todo indica que el PT encabezará la Mesa Directiva durante el último año de periodo de sesiones”, y él se perfila para ocupar el puesto.

Por su parte, Juan Carlos Romero Hicks, coordinador de los diputados del Partido Acción Nacional (PAN), aseguró que su bancada respaldará al PRI para que presida la Mesa Directiva.