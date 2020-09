Vocero del Odesyr y exmagistrada, entre 11 aspirantes a Consejo de la CDH

Your browser does not support the video tag.

En total, 11 personas se anotaron para ser parte del Consejo Consultivo de la CDH, que renovará cinco lugares; entre los aspirantes están Claudia Barbosa Rodríguez, exmagistrada del TEEP; Brahim Zamora Salazar, vocero del Odesyr y abogados.

Así lo dio a conocer la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del estado, misma que indicó que quienes acreditaron los requisitos y comparecerán el 3 de septiembre son Barbosa Rodríguez, exmagistrada del Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP), exconsejera del Instituto Electoral del Estado (IEE) y prima del gobernador Miguel Barbosa Huerta.

También, Brahim Zamora Salazar, vocero del Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos (Odesyr) y Socorro Quezada Tiempo, exdiputada del PRD, a quien la Red Plural de Mujeres, de la cual es integrante, ya la respaldó.

Otros nombres son Christian Antonio Alejandro Reyes Hidalgo, exaspirante a encabezar Comisión de Búsqueda de Puebla; Ericka Limón Mendoza, doctora en Derecho y especialista en derechos humanos, así como Jesús Muñoz Castellano, abogado penalista de Ciencias Jurídicas.

Jorge Reyes Negrete, maestro en derecho constitucional y amparo en la BUAP; José Osmar Velázquez Gómez, quien este 2020 obtuvo su certificación en derechos humanos en la CDH; Abraham García Hernández, profesor de la Facultad de Ciencias de la UNAM; la abogada Elis Aurora Huerta Hernández y Arturo Coral García.

Los cinco integrantes del Consejo Consultivo ocuparán sus cargos para el periodo comprendido del 15 de septiembre de 2020 al 13 de septiembre de 2022.

Cabe mencionar que el Consejo Consultivo funge como coadyuvante en el cumplimiento de los objetivos del organismo autónomo y, entre sus atribuciones está la de aprobar el informe de actividades del titular de la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de Puebla.