Tras baja en contagios, reabren museos en Puebla a un tercio de capacidad

Debido a que los casos de Covid-19 han disminuido en los últimos días, a partir de este miércoles abrirán los museos a un tercio de su capacidad, lo cual se suma a la reapertura económica de restaurantes, gimnasios y otros negocios que inició el 7 de agosto.

Así lo informó, en rueda de prensa, el gobernador Miguel Barbosa Huerta, quien agregó que por parte de su administración se prepara un programa para reimpulsar a estos establecimientos tras la emergencia sanitaria que se tiene.

Sostuvo que estas acciones no se deben a que haya salido Julio Glockner Rossainz de la Secretaría de Cultura, en julio pasado, sino que ya se tenía planteado desde hace semanas y por ello se está trabajando con la directora de museo.

“Claro que tenemos proyectos, no sólo del Barroco, sino de todos los museos de Puebla, la estrategia que se tiene, se fue el controvertido director de museos en esta reestructuración que se está haciendo y hora está una funcionaria”, pronunció.

Primeras 400 personas que lleguen al zócalo

En otro tema, el secretario de Gobernación (Segob), David Méndez Márquez, informó que solo las primeras 400 personas que lleguen al zócalo de Puebla podrán presenciar el Grito de Independencia, la noche del 15 de septiembre, esto como medida preventiva ante la contingencia sanitaria.

Aunque no precisó cómo será el control del acceso, detalló que la plaza principal de la capital será dividida en cuadrantes a fin de acatar las medidas sanitarias, entre ellas una sana distancia, además del uso de cubrebocas y gel antibacterial.

Por otra parte, luego de que se filtró un video donde se observa que un grupo de reos agreden a otros que recién ingresaron al penal de Tehuacán, el gobernador Miguel Barbosa Huerta afirmó que ya se investigan los hechos para determinar responsabilidades.

El mandatario poblano reconoció que el tema de los reclusorios es complicado, pues se tiene una red de control interna que a pesar de que se han realizado operativos se siguen dando estos conflictos, en los cuales habría custodios involucrados.