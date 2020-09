Red Plural respalda aspiración de Socorro Quezada en Consejo de CDH

Your browser does not support the video tag.

La Red Plural de Mujeres de Puebla respaldó a su dirigente, la exdiputada Socorro Quezada Tiempo, quien aspira a formar parte del Consejo Consultivo de la CDH estatal, pues señalaron que garantizará equidad y defenderá los derechos Lgbttti y, a las mujeres.

En videoconferencia, Nora Lilia Velázquez Moreno, miembro de la organización, indicó que respaldan a la experredista ya que ella está “facultada” para ocupar uno de los cinco lugares que se renovarán, ya que ha “luchado” por defender los derechos de la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, Travesti e Intersexual (Lgbttti).

Además de apoyar a dicho sector, comentó que la aspirante también ha buscado la inclusión de las mujeres en distintos sectores, por lo que su ingreso al Consejo Consultivo permitirá una mayor apertura de la CDH en vigilar sus derechos, además de que se garantizaría el principio de paridad, establecido por el Congreso local.

Por su parte, Candelaria Lourdes Huerta Zapata expuso que el órgano legislativo debe procurar el derecho de participación de todos los aspirantes, toda vez que ella “reúne” los requisitos para formar parte del Consejo.

Por ello, la integrante Elba Cerezo González exigió a los diputados escoger al mejor perfil basándose en las aptitudes de cada uno de los aspirantes, dejando de lado “preferencias partidarias” que generen una elección a modo.

Cabe resaltar que, antes de dirigir la Red Plural, Quezada Tiempo fue diputada local, en 2014, por la entonces Coalición Puebla Unida, conformada por el Partido Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democratica (PRD), siendo electa en este último como dirigente estatal, hasta que en 2017 fue expulsada de la bancada, durante la administración de Rafael Moreno Valle.

El pasado 24 de agosto, el Congreso local publicó la convocatoria para renovar a cinco de los diez integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos (CDH) estatal, por lo que las comparecencias serán el próximo 3 de septiembre.