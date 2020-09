FGE confirma hallazgo sin vida de Angie en un cerro de Chignautla

Your browser does not support the video tag.

El fiscal General del Estado (FGE), Gilberto Higuera Bernal, confirmó que la mujer encontrada sin vida en un cerro del municipio de Chignautla es Angélica María, desaparecida desde enero, por lo que se mantiene la investigación que se inició por el hecho.

En entrevista, tras la colocación de los bandos solemnes con motivo del inicio de las fiestas patrias, manifestó que este caso será resuelto conforme lo establece la ley, ya que se le ha dado seguimiento desde el primer día que fue reportado.

Es necesario precisar que el lunes pasado a través de la cuenta de Facebook “Te buscamos Angie”, que crearon como parte de su búsqueda, familiares amigos exigieron justicia por los hechos y castigo a los responsables de su asesinato, ya que hasta la fecha no hay avances.

Además de que recriminaron que durante el proceso de investigación ocurrieron varias omisiones, pues no se tuvo acceso a la carpeta que se abrió sobre el caso y que desde el momento en que se dio a conocer su desaparición, la búsqueda se hizo de forma tardía, ya que a las autoridades judiciales les llevó 20 días elaborar la ficha correspondiente.

En otro tema, Higuera Bernal reiteró que tras darse a conocer la violencia que sufrió Yaz, la menor de 7 años que se encuentra internada en el IMSS de La Margarita, se detuvo a sus padres como posibles responsables de los hechos, además de que se está buscando al tío por agresiones sexuales contra ella.

Tío de Yaz no ha sido encontrado

Refirió que se mantienen en contacto con el DIF estatal, ya que es el que tiene temporalmente la custodia de la menor, y así se mantendrá hasta que termine la investigación contra los posibles responsables.

De igual forma, dijo que se reabrió el expediente de la hermana menor de 3 años, toda vez que en un principio se registró el deceso por broncoaspiración, por lo que investigarán si hubo otras causas o no relacionadas a su muerte, ya que la FGE fue la que hizo el levantamiento del cuerpo.

Finalmente, el titular del organismo dijo que al día se registran diez casos de agresiones sexuales, mismos que son abiertos los expedientes por parte de la Fiscalía, aunque esta cifra varió conforme a lo que dijo hace unas semanas cuando informó que eran entre 20 y 30.