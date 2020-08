Tras 7 meses desaparecida, hallan muerta a Angie; exigen investigación seria

Your browser does not support the video tag.

Familiares de Angélica María, desaparecida el 11 de enero, indicaron que la Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó que el cuerpo de una mujer encontrada hace dos meses en el cerro del Cristo en Chignautla es de “Angie”, tras realizarle pruebas de ADN.

Lo anterior, lo dieron a conocer a través de la cuenta de Facebook “Te buscamos Angie”, que crearon como parte de su búsqueda, misma en la que exigieron justica por los hechos y castigo a los responsables de su asesinato.

En dicha red social señalaron que, durante más de cinco meses de búsqueda realizada por más de 100 personas entre pobladores y brigadas especializadas con binomios caninos, pasaron por ese mismo punto en diversas ocasiones sin encontrar nada, siendo hasta julio cuando en ese mismo lugar fue hallado su cuerpo.

“Tras siete meses de búsqueda exhaustiva por parte de la familia, hoy con profunda tristeza comunicamos que sus restos han sido localizados en el lugar donde fue vista por última vez. Se ha solicitado su traslado a la ciudad de Xalapa, Veracruz, de donde es originaria Angélica María Landa García”, cita la publicación.

De igual forma, aprovecharon para recriminar que durante el proceso de investigación ocurrieron varias omisiones, pues la familia no tuvo acceso a la carpeta que se abrió sobre el caso, además de que desde el momento en que se dio a conocer su desaparición, la búsqueda se hizo de forma tardía, ya que a las autoridades judiciales les llevó 20 días elaborar la ficha correspondiente.

A esto se sumó que, aseveraron, la comunicación por parte del Ministerio Público de Teziutlán fue deficiente y con falta de perspectiva de género, ya que no les informó de manera puntual sobre los avances conforme se fueron presentando.

“FGE fue omisa”

Agregaron que el trabajo de la búsqueda fue realizado principalmente por la familia, con sus propios recursos, adicional al desgaste emocional que implica realizar las actividades que deberían hacer las autoridades correspondientes.

Acusaron que, aunque se pidió a la FGE acompañamiento psicológico no se atendió dicha solicitud hasta este mes, lo que derivó en que Ángel Landa Hernández, padre de Angélica, perdiera la vida el 5 de agosto, ya que se encontraba en un estado de salud delicado y si hubiera recibido atención psicológica podría haberse salvado.

Ante esto, exigieron que se realice una seria investigación e impartición de justicia que lleve a una sentencia para todos y cada uno de los implicados en el crimen, estén ya identificados o no, pues su caso es una muestra más de la violencia que viven las mujeres en Puebla.

“Las autoridades fallaron en hacer su trabajo, acción que está profundamente normalizada en nuestro país y deja ver cómo el mismo Estado, el que se supone que está para garantizar los derechos humanos, contribuye a este aparato reproductor de violencia contra las mujeres, problemática que alcanza niveles alarmantes en México”, concluye la publicación.