TSJ presume 100% de judicialización de feminicidios, pero sin sentencia

A pesar de que ONGs y la Secretaría de Igualdad Sustantiva (SIS) han criticado la lentitud para judicializar casos de feminicidios en Puebla, el TSJ aseguro que todos los casos se han procesado, pero no se han dictado sentencias.

En entrevista durante la inauguración del Centro Administrativo para el Bienestar de San Andrés Cholula, Héctor Sánchez Sánchez, presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) admitió que en tres casos no se logró vincular a los presuntos responsables porque la falta de elementos para consignarlos ante la autoridad.

Y es que dijo que en esos tres casos de feminicidios no se pudo presentar pruebas suficientes para poder detener a los presuntos sospechosos, pues las órdenes fueron negadas por los jueces.

Sánchez Sánchez reconoció que “el 100 por ciento” de homicidios violentos de mujeres, que son clasificados como feminicidios, a excepción de los tres antes mencionados, son judicializados, lo que significa que se inicia un proceso en contra de los señalados, aunque no especificó a qué periodo corresponden los feminicidios ni el número total de estos.

Evitar hablar de sentencias

Sin embargo, evitó contestar cuántos de estos feminicidios han alcanzado alguna sentencia condenatoria, con lo que se da por cerrado un caso y existe un culpable que recibe una pena acorde con el delito que cometió.

Al respecto, justificó que un juicio por feminicidio puede tomar hasta un año en desahogarse, y este periodo puede aumentar si es que la defensa del presunto responsable presenta recursos para alargar el proceso y así no alcanzar una sentencia.

Ante la pregunta sobre el caso de feminicidio de Mara Fernanda Castilla Miranda, ocurrido en 2017, informó que aún no se resuelve, pues se encuentra en etapa de audiencia, lo que ha sido aprovechado por la defensa para interponer recursos.

No obstante, se le cuestionó si alguna parte no estaba fallando, como la Fiscalía General del Estado (FGE), a través del Ministerio Público (MP) en aprobar pruebas para comprobar que el chofer de Cabify, Ricardo Alexis, cometió el feminicidio, o si eran fallas del mismo TSJ, indicó que todas las partes, incluida la defensa, hacen su trabajo y el Tribunal hace el suyo, que es escuchar los argumentos de ambos.

Feminicidio de Mara, sin resolverse

Se debe señalar que Ricardo Alexis no fue vinculado a proceso sino hasta un año después del feminicidio de Mara Fernanda Castilla Miranda, y hasta este 31 de septiembre de 2020, más de 3 años después del delito, aún no hay sentencia condenatoria contra el presunto responsable.

Cabe mencionar que, el pasado 21 de agosto, el titular de la FGE, Gilberto Higuera Bernal, señaló que el 80 por ciento de los 38 feminicidios de este año, es decir, 30, han sido judicializados, algunos de ellos ya con sentencias, aunque no se especificó cuántas, pues argumentó que el dato lo tiene el TSJ, que en la entrevista de este lunes evitó compartir.

Al respecto, a finales del año pasado, la secretaria de Igualdad Sustantiva (SIS), Mónica Díaz de Rivera Álvarez, señaló que la Fiscalía y el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) no dan celeridad para judicializar carpetas de investigación de feminicidios, maltrato y violencia digital –compartir contenido íntimo sin consentimiento-.

De enero a julio de 2020, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla inició 38 carpetas de investigación por feminicidios en la entidad, un 5.5 por ciento más que los 36 registrados en el mismo periodo del año pasado. Mientras que el conteo del Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos (Odesyr) con corte al último día de junio indicó que serían hasta 63 las probables víctimas de feminicidio en la entidad.