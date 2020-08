Gobierno investiga entrega de inmuebles a organizaciones y sindicatos: Barbosa

Your browser does not support the video tag.

El gobernador Miguel Barbosa Huerta anunció que ya se está investigando la entrega de diversos inmuebles en gobiernos pasados a universidades, sindicatos y personas físicas, pues varios de ellos se volvieron de particulares donde empresarios construyeron edificios.

Esto luego de que se dio a conocer que el sábado pasado les fueron retirados los inmuebles que tenían la Confederación Nacional Campesina (CNC) y la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), ambas afines al Partido Revolucionario Institucional (PRI).

En rueda de prensa, el mandatario poblano manifestó que ante esto le pidió a la Dirección de Bienes Muebles e Inmuebles que corrobore la forma en que fueron entregados, sin importar si se hizo a organizaciones, universidades, personas físicas o morales.

Sostuvo que fueron “disfrazadas de donaciones” estás entregas y después se volvieron particulares, por lo que hoy hay grandes edificios, siendo “una historia que ahí hay” de los gobiernos pasados, principalmente del PRI.

“Esto no fue solo a los sindicatos, porque los sindicatos no hacen edificios, torres, como hacen los hombres del poder, disfrazan donaciones a fundaciones u organizaciones sociales y después aparecen ellos construyendo, seguramente ustedes ya hasta lo sabían”, pronunció.

Inmueble que tenía CNC, propiedad del estado

Es necesario precisar que el viernes pasado, Barbosa Huerta aseveró que los inmuebles que tenían la CNC y la COP son patrimonio de Puebla y propiedad del gobierno del estado, y si bien eran apoyos que les prestaban, no están contemplados en la ley.

Detalló que el PRI en su momento tramitó sus escrituras a través de un juicio de usucapión, por lo que quien les había dado posesión fue el gobierno del estado y ante esto no les perteneces a dichas organizaciones.

Sobre el tema, el presidente del Congreso local, Gabriel Biestro Medinilla, en rueda de prensa virtual el domingo pasado, pidió a la CNC no victimizarse, pues el inmueble es propiedad estatal y no debe ser usado por organizaciones partidistas.