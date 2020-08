Desalojo de CNC, para evitar uso partidista de inmueble: Biestro

Your browser does not support the video tag.

Luego de que el gobierno estatal retiró de su sede a la Confederación Nacional Campesina (CNC), el diputado de Morena, Gabriel Biestro Medinilla, pidió no victimizarse, pues el inmueble es propiedad estatal y no debe ser usado por organizaciones partidistas.

En videoconferencia, el presidente del Congreso local indicó que la recuperación del inmueble, el pasado viernes, ubicado en la avenida 2 Sur, número 1107, del Centro Histórico, no fue por asunto político, sino parte de un proceso “normal”, debido a que el recinto es propiedad del estado y no debe ser utilizado por grupos partidistas, en alusión a que la CNC es considerada un brazo político del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Comentó que el gremio debe pagar renta si quiere volver a ocupar el recinto, pues “durante mucho tiempo estuvieron ahí de gratis organizaciones partidistas”.

El 29 agosto –fecha en qué el gobierno estatal recuperó el espacio–, la CNC emitió un comunicado donde acusó que se trató de un acto “intimidatorio”, toda vez que el espacio fue prestado en 1979 por el exgobernador priista Alfredo Toxqui Fernández de Lara, a cuyo partido están afiliados.

Por su parte, el mismo día, el Comité Directivo Estatal (CDE) del tricolor rechazó que el inmueble haya sido retirado “sin diálogo previo” ni alternativas de solución, pues desde dicho lugar “defienden” a los campesinos.

En tanto, el diputado priista, Javier Casique Zárate manifestó en Twitter su rechazó contra esta medida, exponiendo su solidaridad y argumentando que se trataba de un acoso del gobierno estatal.