Puebla, sin política pública para buscar a personas desaparecidas: colectivo

El Colectivo Voz de los Desaparecidos realizó una protesta en el zócalo de Puebla en donde acusó que se carecen de una política pública para una “verdadera búsqueda” y de un registro estatal de víctimas, así como la Comisión en la materia no ha sido “transparente”.

Lo anterior, en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que se conmemora este domingo, por lo que familiares y amigos que integran dicho colectivo colocaron fotografías y pancartas con los rostros de sus parientes en la asta bandera.

Durante esta protesta, María Luisa Núñez Barojas, vocera del colectivo, señaló que no se ha visto un proceso claro para realizar una verdadera investigación para localizar a quienes por años se desconoce su paradero, ya que tan solo en enero pasado al menos cinco familias solicitaron ayuda al colectivo para iniciar la búsqueda de sus hijas menores de 17 años.

Recordó que este 30 de agosto se cumplen 2 años de que se conformó este movimiento y “continúan con su lucha”, aunque si bien durante estos meses de confinamiento no salieron a exigir justicia para cuidar su salud, tampoco representa que las autoridades les hayan dado respuesta.

“Quién se los llevó, donde están, que los traigan a casa y nos lo presenten, si están con el novio, pues también, y si dicen que se los llevaron porque andan en malos pasos, si fue por eso, que abran una carpeta de investigación, pero que los busquen, pues lo único que se ve es que se va engrosando la lista de mujeres, hombres, y jóvenes desaparecidos”, pronunció.

Refirió que a nivel nacional se tiene un registro de alrededor de 73 mil personas no localizadas, de las cuales Puebla son cerca de 3 mil con lo que se coloca en el séptimo lugar con más casos, pero que no son sólo números, sino familias “sufriendo” por no saber dónde están.

Ya en entrevista, Núñez Barojas recriminó que no se tenga un registro local de personas no localizadas, pues se están basando en el nacional, por lo que es necesario que se impulse para poder tener un correcto proceso de búsqueda que ayude a resolver cada uno de los casos.

FGE no hay avanzado en casos por pandemia, dice

Aseveró que durante la pandemia del Covid-19 igual se “han paralizado” las labores e investigaciones por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE), organismo que consideró debe trabajar en coordinación con la Comisión de Búsqueda de Personas en dicho tema.

“Hoy se cumplen dos años que seguimos buscando respuestas, un año más sin tenerlos a ellos, otro año sin tener una investigación real, al cambiar el semáforo epidemiológico tuvimos que salir nuevamente a exigir investigaciones reales y seguir con la lucha, pues no podemos tranquilos sin saber dónde están nuestros familiares”, expresó.

En ese tenor, calificó como “un poco ríspida” la relación que tienen como colectivo con la Comisión de Búsqueda estatal, a cargo de María del Carmen Carabarín Trujillo, pues una muestra de ella es que cuando tomó protesta no hubo familiares de desaparecidos, ni colectivos presentes.

Manifestó que en los últimos meses han tenido dos reuniones, donde le han reclamado su falta de transparencia y opacidad, ya que no se sabe actualmente cuántos expedientes se tienen, bajo qué criterios los están armando, cuál es el enfoque que les están dando a los casos y por qué no incluyen a los familiares en las búsquedas.

De igual forma, aseveró que la comisión está publicando los avances de los casos o las entrevistas que les hacen a los familiares, lo cual no debe hacer porque podría ponerlos en riesgo, además de que en ocasiones los citan de un día para otro cuando saben que tiene cosas que hacer.

“Nos dijo que va a tomar en cuenta nuestras propuestas y que está en la disposición para que las cosas funciones, nosotros esperamos que así sea, vamos a darle un voto de confianza y desde nuestro lado igual coadyuvaremos para que esto camine y no sean solo cifras”, concluyó.