En dos semanas, bajan 80% muertes de menores de edad por Covid-19 en Puebla

Puebla registró en los últimos 14 días un deceso de menores de edad por Covid-19, lo que representó una disminución del 80 por ciento respecto a tres semanas antes cuando la cifra fue de cinco defunciones; en total en lo que va de la pandemia se han acumulado 14.

Lo anterior, de acuerdo con el con el reporte semanal del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), con corte al 29 de agosto, mismo en el que se informó que son ocho hombres y seis mujeres los que perdieron la vida por el virus.

Con esta cifra, la entidad poblana se posicionó en el quinto lugar nacional con más decesos se menores de edad, por debajo del Estado de México con 39, Ciudad de México con 20, Baja California con 18 y Oaxaca empatado con el mismo número en 14.

El rango de edad de 0 a 5 años es del que más decesos se reportaron, ya que fueron ocho, mientras que el que va de 6 a 11 años registró dos y el de 11 a 17 años subió a cuatro; con los 14, el estado aporta el 6.3 por ciento de las 221 defunciones que hay en el país.

En la mayoría de las muertes, los pacientes estuvieron asociados igual a neumonía, aunque hubo otros que tenían otros padecimientos como diabetes y obesidad, de los cuales nueve fueron atendidos por la Secretaría de Salud y los otros cinco por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

553 contagios acumulados

En el caso de los menores de edad contagiados, en las últimas dos semanas se sumaron 64, al pasar de 489 a 553, aunque esta cifra es menor a la que hubo 20 días antes, ya que fueron 120 del 26 de julio al 15 de agosto, lo que equivale a que bajó 46.7 por ciento.

De este número total de personas con Covid-19, 297 eran hombres, que corresponde al 53.7 por ciento y 256, mujeres, que significó 46.3 por ciento, además de que había 170 sospechosos, 79 del sexo femenino y 91 del masculino.

Con estos datos, Puebla se ubicó en el lugar ocho a nivel nacional con más menores contagiados, por debajo de la Ciudad de México con 4 mil 144; Estado de México con mil 578; Guanajuato con mil 370; Tabasco con 775; Coahuila con 761; Nuevo León con 633 y San Luis Potosí con 593.

En abril pasado, el gobierno estatal emitió un acuerdo en el que hizo recomendaciones para el cuidado de los menores de edad, ya sea por parte de los padres de familia o tutores que tengan la custodia de los mismos.

En este se pidió ser responsable de la protección de los menores, que se lleve a cabo y supervise el lavado de manos de los infantes y adolescentes, pues es uno de los métodos de higiene básicos e importantes para prevenir la presencia de virus y gérmenes dañinos, causantes de enfermedades en general.