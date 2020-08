DIF estatal, omisa en caso de Yaz, acusan; IMSS le informó de las agresiones

Your browser does not support the video tag.

A pesar de que el IMSS informó en agosto al DIF estatal sobre las agresiones que sufrió la menor Yaz, de 7 años, por parte de sus padres, activistas criticaron que el DIF no intervino a tiempo, por lo que criticaron su actuar y eficacia.

En rueda de prensa en el zócalo capitalino, el representante del Observatorio Ciudadano Laboral, Marco Antonio Mazatle Rojas, dijo que el desempeño del DIF en atender a la menor, internada en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), mayo y agosto del presente año, por violencia familiar, ha sido cuestionable.

“A pesar del historial de violencia, el DIF estatal ni la dirección de Sipinna, que es la encargada de los niños, niñas y adolescentes, nunca estuvieron al pendiente de la seguridad ni la protección de Yaz“, sentenció.

Por ello, hicieron un llamado a la Secretaría de Igualdad Sustantiva para que dé seguimiento al caso y defienda la integridad de la menor, al igual que exigieron castigo contra los padres agresores, quienes fueron detenidos el pasado 27 de agosto.

En un comunicado, el IMSS de La Margarita indicó que la niña había sido internada del 16 de abril por quemaduras en los glúteos que obligaron a colocarle un injerto, por lo que dieron parte a la Fiscalía General del Estado (FGE) para iniciar investigación por maltrato y abuso infantil.

No obstante, el 20 de agosto volvió a ser internada por tener un pulmón colapsado y hemorragia interna, tras lo cual, la dependencia volvió a informar a la FGE y al DIF estatal.

Trascendió que la pequeña comentó a médicos y enfermeras del centro médico que “quería morirse y que ya no la curarán”.

De igual forma, Mazatle Rojas exigió justicia por el transfeminicidio de Samantha, quien fue asesinada en Atlixco por un grupo de hombres que la atropellaron.