Gobierno ya no usa glifosato; en 2024, se eliminará producción: AMLO

Tras la polémica entre Semarnat y Sader por el uso del agroquímico glifosato en el campo mexicano, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que ya se tomó el acuerdo de que su gobierno no lo utilizará y se limitará a la producción particular, a fin de llegar a eliminarlo en 2024.

Y respecto a Víctor Toledo Manzur, titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), de quien se difundieron las acusaciones de “agronegocios” para mantener el uso del glifosato desde Sader, comentó que no ha presentado su renuncia ni tiene por qué hacerlo.

Lo anterior, este miércoles durante su conferencia de prensa matutina, donde recordó que el agroquímico es considerado dañino en algunos países, aunque es muy demandado por los grandes productores para los cultivos comerciales de exportación.

“Entonces, se depende de esos agroquímicos para la producción. En este caso, nosotros decidimos no usar este agroquímico en nada que tenga que ver con el gobierno; por ejemplo, en Sembrando Vida no se usa, no sea a usar y limitarlo sólo a la producción particular”.

No obstante, aseguró que año con año se reducirá la producción glifosato porque, si se elimina de golpe, “se nos caería la producción de alimentos y de productos; tendríamos que importar productos y alimentos que se cultivan con estos agroquímicos”.

Mientras esto ocurre, el plan es que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) investigue y busque alternativas, pues “nosotros estamos obligados a invertir para buscar opciones, para buscar alternativas”.

Debe haber equilibrio entre principios y eficacia, dice

Respecto a la pugna entre Toledo Manzur y Víctor Manuel Villalobos Arámbula, titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), reconoció que hubo una discusión y planteó conciliar con el “equilibrio entre principios y eficacia”.

“Sí, hay que actuar con principios, pero no sólo principios, hay que tener eficacia en lo que se hace (…) Entonces, principio y eficacia. Tampoco pura eficacia sin principios, puro pragmatismo. Pues no, no porque entonces se cae en la corrupción”, expuso

Asimismo, celebró que haya debates al interior del gobierno federal porque “son sanos” y deseó que “se transparentaran todas las discusiones que se dan para tomar decisiones al interior del gobierno, que se conocieran. Es un gobierno democrático con opiniones distintas”.

Gobierno, dispuesto a colaborar por asesinato de

En otro tema, el presidente se pronunció por el asesinato, currrido el martes en el Estado de México, del notario Luis Miranda Cardoso, padre del diputado federal priista Luis Miranda Nava, quien fue secretario de Desarrollo Social con Enrique Peña Nieto.

“Nosotros estaríamos también en disposición -hoy se trató el tema en el Gabinete de Seguridad- de ayudar para conocer lo que sucedió, quiénes fueron los responsables y castigar a los que llevaron a cabo este asesinato”, planteó.