Barbosa afirma que habrá Grito de Independencia y cancela Feria de Puebla

El gobernador Miguel Barbosa Huerta anunció que sí habrá Grito de Independencia el 15 de septiembre, pero aún no se tiene definido cómo se realizará, además de que se cancela la Feria de Puebla hasta 2021, ya que había sido pospuesta para fines de año.

En rueda de prensa, el mandatario comentó que el 15 de septiembre “es gran fiesta mexicana” no solo en el estado, sino en el país, por lo que tendrá que ser en los siguientes días como se dará a conocer la forma en que se llevará este evento.

“Sí habrá grito, las condiciones son las que no se pueden definir en este momento, pero si habrá grito. Vamos a ver qué condiciones hay en ese momento para que pueda llevarse a cabo esa gran fiesta patria mexicana y lo haremos, claro que sí”, pronunció.

Es necesario precisar que el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que sí se planea realizar el Grito de Independencia e incluso un desfile para dichas fechas, con “sana distancia y todos los protocolos de salud”, ante la pandemia de Covid-19

En el caso de la Feria de Puebla, Barbosa Huerta comentó que ya no se llevará a cabo porque es un evento que aglutina una gran cantidad de personas y no se puede limitar a un número reducido, además de que las condiciones sanitarias no lo permiten, pues hasta este martes se tienen 24 mil 443 casos de Covid-19.

“Definitivamente en 2020 no habrá feria, no, cómo va haber feria, no estamos en condiciones de que haya un evento masivo o limitado, que haya un palenque de miles de personas. Prepararemos una gran feria, la que iba ser en 2020, será en 2021, en este año ya no habrá”, expresó.

Cabe mencionar que el pasado 13 de marzo, en una entrevista que dio, el morenista informó que la feria sería pospuesta a noviembre ante la llegada de la pandemia, por lo que incluso igual canceló el desfile del 5 de Mayo.

Sin fecha para regreso de trabajadores

En otro tema, Barbosa Huerta señaló que aún no se tiene fecha para que la totalidad de los trabajadores del gobierno del estado regresen a sus funciones, aunque ello no significa que no se estén prestando los servicios, pues actualmente están operando con el 30 por ciento.

Refirió que este tema tendrá que irse resolviendo conforme a la nueva normalidad, toda vez que apenas el viernes se dio la reapertura económica y mientras ello no suceda todas las dependencias estarán funcionando con un tercio, al señalar que contagios se han dado en todas las áreas.

Mientras que en el caso de las jornadas ciudadanas que se realizaban todos los martes, el titular del poder Ejecutivo igual indicó que no hay condiciones para que se reanuden, pues no hay condiciones para concentración de personas y ante se genere un riesgo de contagios.

No obstante, sostuvo que él sigue atendiendo a personas, pues “se volvió muy fácil” el acceso al gobernador y la gente sigue llegando a Casa Aguayo a pedir cosas, medicamentos o apoyos o para plantearle algún problema que tengan.