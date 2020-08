Entre bloqueo de proyectos y terrorismo laboral, así funciona la SC, acusan

Trabajadores de la Secretaría de Cultura (SC) de Puebla –a cargo de Sergio Vergara Berdejo, tras la salida de Julio Glockner Rossainz— acusaron terrorismo laboral, bloqueo de proyectos, abusos contra trabajadores y preferencias de personal, sobre todo por parte de Sonia de la Luz Duarte Ávila Sosa, directora Administrativa.

Así lo señalaron a este medio, empleados de la dependencia, que evitaron dar sus nombres por temor a represalias, mismos que aseguraron que para que la secretaría pueda funcionar y cumplir con las expectativas en la materia, se necesita hacer una reingeniería y remover a varios funcionarios.

Uno de ellos, afirmaron, es Duarte Ávila Sosa, directora Administrativa, quien es –dijeron– la que en realidad mueve los hilos de la dependencia y por quien pasa todo lo que se hace, por lo que la consideraron como “la principal traba”.

Pusieron como ejemplo el caso de Alejandra Carolina Santamaría Llerandi, exdirectora de Patrimonio Cultural, que por señalar malos procesos administrativos dentro de la dependencia empezó a tener rencillas, lo que originó que dejara el cargo en marzo pasado.

“Es de la política de si no estás conmigo, no tienes apoyo para nada, había reuniones donde estando presente Julio Glockner, y Duarte Ávila Sosa decía: ‘yo pido al secretario que me indique tal cosa’, por eso es que nada de lo que se proponía hacer avanzaba, todo es frenado por ella”, asentaron.

Hay hostigamiento laboral, afirman

Tras la salida de la funcionaria, quedó como encargada de despacho de la Dirección de Patrimonio Cultural Mónica Martínez Martínez, a quienes señalaron de tener favoritismos dentro de la Escuela Taller que forma parte de la SC, pues es quien decide a qué alumnos darles beca de 3 mil pesos.

Martínez Martínez también tiene señalamientos de hostigamiento laboral contra personal de la dependencia, ya que carga el trabajo y las horas a los trabajadores que no coinciden con ella, además es una de las funcionarias a la que exempleados que protestaron en Casa Aguayo, en julio pasado, acusaron de desestabilizar la dependencia.

Agregaron que Javier Gómez Marín, director de Acervo y a quien se le conoce por ser machista, protagonizó un “escándalo” tras gritarle a una mujer, lo cual fue exhibido en redes sociales, sin embargo, en lugar de castigarlo, reprimieron a la trabajadora, pues la despidieron.

“Ahora que sabemos que se prescindió de las funciones de Julio Glockner, sería un error, un desacierto, dejar a cargo de la dirección de Administrativa a Sonia Duarte, porque ella es la que está controlando todo, es la que dice que pasa y que no pasa, ella viene de administraciones pasadas y se siente panista”, expresaron.

Asimismo, aseguraron que, si la SC ha dejado de ser un referente en la promoción de diversas actividades artísticas, elaboración de programas culturales y gestionar recursos a favor de los artistas poblanos, es por el bloqueo de Duarte Ávila Sosa.

Se frenaron 15 proyectos, afirman

Refirieron que tienen conocimiento de que al menos 15 proyectos generados en la Dirección de Patrimonio Cultural no fueron concretados, ya que, si no era por el tema económico, fue porque la encargada administrativa no permitió que se ejecutaran.

Entre los proyectos frenados están Hilos de Plata, Identidad Viva, Identidad a Través de la Música, Coloquio de imagen e identidad, el segundo encuentro de identidad indígena y Encuentro internacional de voladores, algunos de los cuales se realzarían en municipios con población indígena, como en los de la Sierra Norte.

Manifestaron que entre las trabas que tuvieron es que, aunque se presentaba el presupuesto y cosas a utilizar al área de recursos materiales hasta con un mes de anticipación, no procedía, lo cual “echaba a perder” dos meses de planeación.

Al igual, denunciaron que hacer estos señalamientos género que algunos trabajadores fueran castigados en su salario, pues se los recortaban o en su caso les atrasaban los pagos, de lo cual Glockner Rossainz nunca hizo algo al respecto.

Agregaron que, a la par de esto, cada proyecto no era avalado por el ahora exsecretario, sino que tenía que pasar a manos de Duarte Ávila Sosa, quien palomeaba qué pasaba y que no, pero que en su mayoría eran rechazados por no coincidir con “sus ideas”.

“Desde diciembre se bloqueó esta dirección, había ciertas preferencias con algunos directivos, queríamos dar a conocer la cultura en Puebla, pero hubo trabas, lo que se necesita es hacer una reingeniería interna”, concluyeron.