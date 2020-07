Bienestar federal, sin avisar a poblanos cuándo recibirán “apoyos obtenidos”

Habitantes de la capital y municipios de Puebla señalaron falta de respuesta en las líneas telefónicas de la Secretaría de Bienestar federal, mientras que la delegación tampoco les ha informado si recibirán sus apoyos, esto pese a que han pasado meses de haber sido acreedores.

“Martha” –quien eligió dicho nombre como anonimato– señaló que llamó varias veces hasta que finalmente fue citada en la oficina de Bienestar en mayo, para informarle sobre el apoyo de tandas de 6 mil pesos; posteriormente, un encuestador acudió a su hogar, ubicado en el Barrio San Miguel de Amozoc, sin que a la fecha haya sido contactada de nuevo.

Aseveró que, por otro lado, una representante de la colonia San Mateo Mendizábal del mismo municipio, de apellido Morales, le ofreció su “ayuda” para obtener el apoyo, si le pagaba por adelantado 500 pesos “para los abogados”, pero Martha se negó, por lo que no lo obtuvo, mientras que otros colonos sí.

En tanto, “Maricela” –trabajadora de Bienestar— resaltó que el padrón de beneficiarios no fue actualizado correctamente en Puebla, siendo que en algunos sectores se tomó el padrón del extinto programa de Prospera, cuyos domicilios no están actualizados.

Comentó que dicha problemática derivó en que a la hora de entregar el apoyo de Crédito a la Palabra –de 25 mil pesos–, no pudieron localizar a los beneficiarios anotados previamente, debido a que cambiaron de vivienda o algunos fallecieron.

Precisó que al no poder completar la lista de alrededor de 50 personas que recibirían el apoyo, algunos empleados tuvieron que recurrir a vecinos u otras personas para registrar a nuevos beneficiarios que llenaran los espacios restantes, sin que se pudiera corroborar –en algunos casos– que cumplieran con los requisitos.

A un año de inscribirse, Carmen no recibe solución

“Carmen”, de Atlixco, señaló que en junio del 2019 inscribió a sus padres en el apoyo de “68 y Más” para adultos mayores, cuando López Obrador realizó su gira en el municipio, ocasión en la que el mandatario arribó con módulos de inscripción a Bienestar.

Comentó que entregó IFE, CURP y completó demás requisitos, por lo que le dieron talón de inscripción en el momento y le aseguraron que su madre había quedado registrada como beneficiaria; indicó que dejó pasar el tiempo, comprensiva en que dichos trámites no eran rápidos.

Sin embargo, subrayó que durante casi un año no recibieron ninguna llamada, y que solo fueron atendidos porque ella persistió en la línea de atención; tras cinco intentos, en junio le dijeron que revisarían su caso y se pondrían en contacto, lo que a la fecha de esta publicación no ha sucedido.

Por otra parte, “Javier”, de la colonia Leobardo Coca de la Angelópolis, aseveró que en mayo insistió más de cuatro veces en la línea telefónica sin que un asesor lo atendiera; reprochó que en su colonia han recibido poca atención de los tres niveles de gobierno, mientras que en Barranca Honda –mencionó– existen gestores de Morena que constantemente tocan las viviendas.

Dijo aproximarse a ellos, quienes de manera “déspota” le contestaron que ellos no podían ayudarlo debido a que no fue considerado en el censo de Bienestar; no obstante, Javier opuso que el presidente Andrés Manuel López Obrador había anunciado un apoyo especial por el Covid-19 a los que no estaban en el padrón, ante lo cual, los gestores le indicaron que lo buscara “por su cuenta”.

Tras casi dos meses, ferieros reciben atención

En cambio, Blas Chávez Flores, integrantes de los Ferieros Unidos de Puebla, señaló que la dependencia se comunicó con alrededor de 300 miembros el pasado 9 de julio, para informarles que serían acreedores a la tanda de 6 mil pesos, como respuesta a su falta de empleo por el Covid-19.

Esto, luego de que pasaron casi dos meses desde que Bienestar les informó –el18 de mayo–, que analizarían la posibilidad de incluirlos.

En tanto, “Victoria” –de la colonia Santa Margarita de Puebla–, puntualizó que durante mayo marcó alrededor de seis veces a la dependencia, en ocasiones quedando en línea por hasta 25 minutos, sin obtener respuesta; indicó que solo aspira al apoyo de Tandas de Bienestar, pues por su profesión de mesera carece de requisitos para aspirar a a un apoyo distinto, como el Crédito a la Palabra.

Servicio lento, por saturación en Bienestar federal

Ante información solicitada por este medio, la delegación de la Secretaría de Bienestar, presidida por Rodrigo Abdala Dartigues, argumentó que el retraso en la atención telefónica se debe a que las llamadas son atendidas por las oficinas centrales de la dependencia federal, quienes son los que presentan la saturación del servicio.

De igual forma, justificó que la captación de información es “lenta” debido a que deben realizar un “corte, donde envían información a la sede nacional sobre las personas que aspiran entrar a algún programa, por lo que deben aguardar a que Bienestar federal corrobore en la base de datos a los individuos activos y las nuevas incorporaciones.

La dependencia aseguró que trabajan en mejorar los procesos internos para agilizar las notificaciones y la atención telefónica, para lo cual, habilitaron cinco líneas exclusivas, que son:

Para información: 22-26-63–64-51, 226-11-53 y 226-11-54

Agendar citas: 22-15-63-74-78 y 22-25-31-35-42

Desde mayo, Ángulo 7 ha documentado decenas de casos de habitantes de la capital poblana, quienes señalaron que no fueron censados para los programas de Bienestar, lo que los dejó molestos porque no pueden acceder a los apoyos derivados de dicho estudio, como créditos a negocios sin asegurados y a discapacitados.