Mesa de diálogo de Congreso por Ley Antitabaco, para dilatar votación: Odesyr

El Congreso local realizó una mesa de diálogo sobre la Ley Antitabaco en Puebla, a fin de escuchar posturas antes de presentarla al pleno, algo que llegó a destiempo, indicó el Odesyr, al acusar que el Legislativo busca dilatar “lo más que se pueda” la aprobación.

La reunión fue transmisión vio internet, a través de la página oficial del Congreso, pues que, desde diciembre del año pasado fue avalada la Ley para la Protección del Consumo y de la Exposición al Humo y Emisiones del Tabaco y otros productos análogos del estado”, en las comisiones de Salud y de Gobernación y Puntos Constitucionales.

Es esta mesa, participaron las diputadas impulsoras de la reforma, Vianey García Romero, de Morena, y Nora Merino Escamilla del Partido Encuentro Social (PES), mientras que por parte del sector empresarial estuvieron representantes de la Canirac, de las asociaciones de Hoteles y Moteles, de Centros Comerciales, de Casinos y del Consejo de Comerciantes del Centro Histórico y de la sociedad civil, el Odesyr.

La iniciativa privada consideró que no son tiempos de aprobar dicha ley, pues ahora hay otras prioridades en los temas de salud, económico y social, además de que hacerlo podría generar la pérdida de empleos, sumado a que cada ciudadano es libre de elegir si fuma o no y no les pueden “coartar este derecho”.

Al respecto, en entrevista con Ángulo 7, Brahim Zamora Salazar, del Observatorio de Derechos Sexuales y Reproductivos (Odesyr), comentó que el caso se ha politizado, pues en lugar de darle prioridad al tema de salud, salen a relucir los intereses económicos y acuerdos políticos entre los partidos en el Legislativo.

Reiteró que estas mesas se están haciendo a destiempo, pues el año pasado se llevaron a cabo varios foros en las que estuvieron a expertos y académicos, no solo de Puebla, sino de otros estados, así como de empresarios de entidades donde ya se aprobó una ley similar.

Violenta el proceso legislativo, afirma

“Hacer esto a estas alturas violenta el proceso legislativo, es decir, la iniciativa está secuestrada y solo la están dilatando para su votación en el pleno; esto tuvo que haberse dado el año pasado cuando hubo foros y si los que ahorita estuvieron en la mesa no quisieron llegar en ese momento, fue decisión de ellos”, pronunció.

Aseveró que “lo que se está viendo” es la interferencia de la industria tabacalera en este tema, pues un claro ejemplo de ello –dijo– es que el presidente del Congreso local, Gabriel Biestro Medinilla, de Morena, ha evitado en tres ocasiones que sea subida en la orden del día de las sesiones, además de que tampoco se ha visto un pronunciamiento público por parte de otros diputados, actitud que emula a las del PRI y el PAN.

Recriminó que los empresarios afirmen que con esto se busca impedir que se fume en Puebla, cuando lo único que se busca es regular los espacios públicos cerrados para que la gente no esté expuesta al humo, ya que las cifras indican que cada tres días muere una persona a causa de alguna enfermedad relacionada con ello.

Zamora Salazar manifestó que, como asociación civil, buscarán que se suba al pleno en el siguiente periodo de sesiones, que iniciará en septiembre, ya que en el actual no dará tiempo, al sostener que ya no hay pretexto para que no la enlisten, pues está aprobada en dos comisiones desde el año pasado.

Advirtió que lo que los diputados pueden hacer “para no verse mal” es avalarla hasta diciembre de este 2020, es decir, a medio año de que concluyan su gestión y emitir un transitorio de seis meses, para que la ley entre en vigor una vez que haya pasado el proceso electoral de 2021, a fin de que no “se vea afectado el acuerdo político que tienen”.