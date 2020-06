El gobierno de Puebla contrató un seguro contra desastres naturales “de manera obligatoria” porque así lo pide el Fonden, para acceder a recursos para reconstrucción, pues en el caso del sismo del martes pasado hubo afectaciones menores en 16 municipios.

Así lo señaló en rueda de prensa, el gobernador Miguel Barbosa Huerta quien manifestó que desde su opinión no tiene caso contar con un seguro, pues por el contario había planteado la idea de crear un fideicomiso para disponer de presupuesto en caso de ser necesario.

Sin embargo, reiteró que las reglas de operación del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) así lo piden, ya que de lo contrario no cubre los daños que pudieran generarse ante un desastre natural de cualquier índole en el estado.

Sin precisar cuánto se erogó por este seguro, afirmó que fue a un menor costo que el que se ha tenido en gobierno anteriores, además de que tiene mayor cobertura, pues cubre desde contingencia volcánica, hasta afectaciones por lluvias, sismo, entre otros.

“Ya contratamos un seguro contra mi voluntad, porque no hay seguro más inútil que ese, se contrató porque si no el Fonden no cubre los daños que pudieran presentarse en una eventualidad así, te cubre nada más la mitad. Hubiera querido que se constituyera un fideicomiso, pero no, te obligan de la Federación a contratar esos seguros de desastres”, expresó.

Asimismo, sostuvo que tiene documentado los actos de corrupción que se dieron por parte de administraciones pasadas con este mecanismo, mientras que, en el caso del presunto desvío del presupuesto para la reconstrucción por el sismo del 19 de septiembre de 2017, al ser recursos de la Federación es ésta la que está a cargo de las investigaciones.

Por Covid no se ha adquirido sistema de alerta sísmica

En otro tema, Barbosa Huerta comentó que debido a la pandemia del Covid-19 no se ha podido concretar la adquisición de un sistema de alerta sísmica para instalarlo en el estado, aunque sostuvo que no se ha descartado y en su momento se lanzará la licitación para ello.

Indicó que se tiene planeado que estas alarmas sísmicas se instalen en una “línea imaginaria” que va desde Chichuiquila, hasta Santa Rita Tlahuapan y el sur del estado, pues es donde más se registra el movimiento sísmico, “este asunto Covid nos ha provocado ajustes importantes, pero lo vamos hacer”.

Por su parte, el secretario de Gobernación (Segob), David Méndez Márquez, dio a conocer que con el movimiento telúrico se registraron afectaciones menores como agrietamientos y fisuras en 16 municipios del estado, así como de daños en seis escuelas, aunque nada de gravedad.

Detalló que las demarcaciones afectadas fueron las de Chapulco, San Salvador el Verde, Tlacotepec de Benito Juárez, Atzitzintla, Ciudad Serdán, San José Chiapa, Chignahuapan, Xochiapulco, San Pedro Cholula, Nauzontla, Tecali de Herrera, Rafael Lara Grajales, San Andrés Cholula, Chietla, San Pedro Yeloxtlihuaca.

Pocas afectaciones por lluvias

El funcionario estatal manifestó que desde que se registró el sismo se activó el protocolo de revisión de inmuebles por parte de Protección Civil en toda la entidad, además de que igual se coordinarán con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) para los monumentos que hayan tenido daños como la Casa del Caballero Águila en San Pedro Cholula.

Respecto a la temporada de lluvias, el titular de la Segob mencionó que se han dado afectaciones en municipios como en el municipio de San Nicolás Buenos Aires donde se dio acumulación de lodo en 60 viviendas, así como el deslindamiento de tierra en Xicotepec de Benito Juárez y algunas inundaciones en Tepeaca, por lo que igual se puso en marcha el plan.