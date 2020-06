Abogados acusan bloqueo de FGE; impuso defensa a detenidos de Amozoc Seguro

La FGE fue señalada de imponer a una abogada de oficio para «defender» a los 14 activistas de “Amozoc Seguro”, rechazando a los cinco litigantes privados que asumirían el caso; los detenidos fueron llevados a San Miguel por “motín y daño a propiedad».

Lo anterior, de acuerdo con el abogado Raymundo Reyes Escobar, uno de los cinco litigantes particulares que tomarían la defensa de activistas, entre ellos el dirigente Eloy Méndez Becerra, quienes fueron aprehendidos durante la madrugada del martes por elementos de la FGE.

Precisó en entrevista a Ángulo 7 que a los abogados -quienes arribaron desde las 09:00 horas a la Casa de Justicia- no se les permitió acceder a la Sala de Audiencia, donde la misma se llevó a cabo a las 16:00 horas, pese a que se registraron como defensores.

Y es que comentó que la defensa fue “impuesta” por la Fiscalía General del Estado (FGE), quien asignó a una sola abogada de oficio, llamada nombre Noemí Virginia Calderón, para defender a los 14 detenidos, lo que calificó como una “violación al procedimiento” y una imposición por parte del órgano judicial, pues hasta el momento, la “defensa” no se ha reunido con los familiares de los afectados.

“Cerraron la puerta, no nos informaron de nada, y afuera cerraron la puerta con los policías. Ya no dejaron entrar a los demás abogados. El bloqueo fue totalmente ilegal. Hasta la fecha, no hemos podido comunicarnos con ellos. No se les permitió la llamada, todos sus derechos fueron violados totalmente”, señaló.

Subrayó que dicha audiencia concluyó alrededor de las 24:00 horas, por lo que durante esa misma madrugada los activistas fueron vinculados a proceso y trasladados al Cereso de San Miguel, bajo los cargos de motín, daño a propiedad ajena y agresión contra las autoridades, tras haber protestado el pasado 23 de enero en la presidencia municipal de Amozoc.

Buscarán revocación de abogada

Precisó que este jueves procederán con la revocación del nombramiento de abogado, pidiendo las firmas de los detenidos “para que ya podamos nosotros tener acceso a las carpetas de investigación y entrar a la causa penal”.

No obstante, subrayó que por la pandemia, los procedimientos no se pueden hacer de forma presencial, por lo que el trámite podría retrasarse.

Asimismo, indicó que familiares y activistas planean acudir al penal para exigir a las autoridades que les permitan ver a los internos, al igual que buscarán entablar dialogo con la Secretaría de Gobernación (Segom) estatal, para que la autoridad intervenga.

24 organizaciones de todo el país rechazan detención

Por su parte, 24 organizaciones civiles de diversos estados del país, que integran la Alerta Temprana Red condenaron los hechos, exigiendo la intervención de las autoridades estatales y federales, calificando el caso como la segunda detención política que ha ocurrido durante la administración del gobernador Miguel Barbosa Huerta, siendo “la primera” la del ambientalista de Santa María Zacatepec, Miguel López Vega.

Fue el pasado martes, cuando Eloy Méndez Becerra, dirigente de “Amozoc Seguro”, fue detenido con 13 miembros más de la organización de forma “arbitraria y con violencia”, como represalia por haber protestado durante los últimos meses contra la inseguridad que azota al municipio, gobernado por el morenista Mario de la Rosa Romero, como señalaron organizaciones.