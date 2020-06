Directivo que apoyó a Esparza en redes hostigó a investigador, acusan

Your browser does not support the video tag.

Ygnacio Martínez Laguna, uno de los directivos de la BUAP cercanos a Alfonso Esparza Ortiz que participó en la campaña en redes sociales a favor del rector, fue señalado de hostigar laboralmente a un investigador desde 2013, con modificaciones a su plaza y reducción de dinero para un proyecto.

De acuerdo con el investigador Miguel Ángel Damián Huato, hace siete años, Martínez Laguna, entonces director del Instituto de Ciencias de la BUAP (ICUAP), comenzó a ejercer sobre él hostigamiento laboral, derivado de discrepancias que ocurrieron cuando Damián Huato buscó que algunos catedráticos se cambiaran a su unidad académica para fortalecer la maestría en Manejo Sostenible en Agroecosistemas, insistencia que, comentó, se pudo haber malinterpretado al creer que “perseguía un fin personal”.

En entrevista con Ángulo 7, mencionó que después de ello, Martínez Laguna lo citó a su cubículo para informarle que “tu plaza de investigación ha sido transformada”, un trámite que el investigador no aceptó por no haberlo solicitado, lo que provocó la molestia del entonces director.

Precisó que en consecuencia comenzaron a haber discrepancias entre ambos, mismas que incrementaron pese a que en septiembre tuvieron una reunión para “zanjar” sus diferencias, mismas que Martínez Laguna incentivó durante la sesión con “un ataque muy fuerte en contra mía”.

Ante lo “difícil” que era mantener la situación, el académico indicó que presentó su renuncia a la maestría, lo cual, no impidió que se le siguiera amedrentando, pues aseguró que en 2014 le fue aprobado un proyecto de investigación para el que estaba asignado un monto de 35 mil pesos, mismo que fue reducido a 20 mil “sin dar” justificación.

Por ello, Damián Huato aseveró haber presentado un oficio dirigido a Martínez Laguna para conocer la causa de dicha reducción, mismo que fue respondido “tres años después”; en 2015 y 2016, mantuvieron el mismo monto, pese a que a finales del 2014 ascendió al nivel dos del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

Martínez Laguna responde a intereses de Esparza, señalan

De igual forma, el investigador subrayó que desde 2017 le fue retirado un bono que la BUAP da a investigadores del sistema ya referido, que proporcionan a través de la Vicerrectoría de Investigación y Estudio de Posgrado (VIEP), cuya dirección fue asumida por Martínez Laguna en 2015.

El académico señaló a Martínez Laguna de ser uno de los operadores del rector Alfonso Esparza Ortiz, lo cual, subrayó, puede constatarse en uno de los videos que el vicerrector público en defensa de Esparza Ortiz, con el hashtag #YoSoyEsparza, mismo con el que pretendieron defenderlo de sus críticos.

En el video, publicado desde la cuenta oficial en twitter de la VIEP, se aprecia al director rechazando los intentos por auditar a la institución, resaltando que “los gobiernos federales y anteriores gobierno estatales, han respetado nuestra autonomía y nos han dejado actuar con plena libertad de cátedra, sin interferir con nuestra visión”.

Damián Huato resaltó que dichas aseveraciones demuestran la cercanía que ha tenido con el rector y “evidencia” los intereses a los que responde Martínez Laguna.