Conductores y socios de Uber, Didi y Cabify de Puebla convocaron a un paro laboral para el 22 de junio, debido a que ellos deben absorber el pago del IVA de hasta 7 por ciento de la tarifa del viaje, y no los usuarios, lo que ha representado una disminución en sus ingresos por cada viaje.

En redes sociales, los choferes exhortaron a detener los servicios de viaje y entrega de productos, argumentando que el impuesto, sumado a la cuota que deben pagar por viaje, ha provocado que sus ingresos se vean disminuidos.

Consideraron “injusta” la medida adoptada por Uber de no cobrar el IVA a los usuarios y que sea absorbido por los conductores, para lo cual, la empresa consideró una tasa de entre el 0.16 al 6.8 por ciento de tarifa, por viaje; no obstante, los choferes señalaron que esto ha significado una reducción de hasta el 50 por ciento por viaje.

Fue el pasado 1 de junio cuando entró en vigor un nuevo paquete de impuestos para las plataformas digitales, que no solo involucraba al servicio ejecutivo de viajes, sino también a servicios como Netflix.

Al respecto, “Javier”, socio de dichas aplicaciones, comentó que la medida los perjudica de manera excesiva, pues además deben cubrir los gastos de gasolina, los servicios de mantenimiento del vehículo, las mensualidades del mismo, al igual que cada dos meses deben declarar, lo que implica pagarle a un contador.

En entrevista, comentó que a dichos gastos se suma que, para brindar el servicio, Uber les exige contar con un seguro especializado, que cuesta alrededor de 25 mil pesos anuales, lo que consideró que está “bien y mal”, ya que los seguros “normales” no cubren daños por uso ejecutivo.

Destacó que Uber cobra una comisión del 25 por ciento por viaje para choferes del servicio “X”, mientras que la de Didi y Cabify es del 20 por ciento, destacando que esta última factura todos los viajes, mientras que en las otras es decisión del usuario.

Por Covid, sólo de 5 a 10 viajes en 12 horas

Javier mencionó que el cobro del IVA es insostenible para los socios, ya que durante la pandemia por Covid-19 sus ingresos han disminuido drásticamente, pues deben matarse al volante circulando por más de 12 horas para alcanzar la cuota.

Resaltó que, en su caso, en promedio ha tenido entre cinco y diez viajes diarios, siendo que en ocasiones ha tenido que estar estacionados por hasta 3 horas, esperando a que alguna aplicación les notifique sobre un viaje.

Mencionó que por esta situación los conductores no pueden absorber el costo del IVA, poniendo como ejemplo que, en un viaje de 70 pesos, solo puede ganar alrededor de 35.