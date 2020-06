Your browser does not support the video tag.



Mónica Maccise Duayhe presentó este viernes, de forma personal y voluntaria, su renuncia irrevocable a la presidencia del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) al priorizar que dicho organismo no solo debe existir, sino reforzarse.

En un comunicado, el consejo confirmó la noticia que desde este jueves trascendió, agregando que tiene una función social relevante contra el racismo y la discriminación, el cual ha trabajado a favor de las personas históricamente discriminadas y racializadas brindando un importante espacio que representa también su lucha histórica por la defensa de sus derechos humanos.

Maccise Duayhe, resaltó, enfocó su trabajo en que el Conapred fuera visibilizado como un organismo que liderara la lucha contra el racismo y la discriminación y, desde el inicio de la emergencia sanitaria, se centró en cuidar los derechos de las personas que, por diversos motivos, vivieron discriminación en diferentes ámbitos como el trabajo.

Del 19 de marzo al 17 de junio, el consejo recibió 359 quejas relacionadas con discriminación por Covid-19, lo que representa un incremento histórico y “una función relevante del consejo en defensa de los derechos ciudadanos”.

Recordó que, en dos ocasiones, 3 de abril y 17 de mayo pasados, asistió a la conferencia de salud para informar e insistir en la necesidad de aplanar la curva de la discriminación.

Su renuncia ocurrió a tres días de que el Conapred canceló un foro virtual, tras las críticas que recibió de activistas y académicos, incluida Beatriz Gutiérrez Müller, por invitar al influencer Chumel Torres como ponente, señalado por sus comentarios “racistas” y “clasistas” en redes sociales.

Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador planteó desaparecer la comisión y que sea la Segob quien atienda el combate a la discriminación, pues insistió en que se crearon instituciones “para todo”, sin embargo, esta opinión le valió críticas de activistas, sobre todo de la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual y Transexual (Lgbt), mientras que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) resaltó la importancia de mantenerlo.