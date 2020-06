Poblanos violan soldaduras de canchas pese a pico de contagios: PC municipal

Your browser does not support the video tag.

Pese a que en Puebla los casos de Covid-19 se han mantenido a la alza, hay quienes en la capital persisten en utilizar las canchas deportivas, quitando incluso algunas de las soldaduras que la Comuna colocó en 32 espacios para evitar contagios.

En sesión ordinaria de la Comisión de Protección Civil, el titular de la dependencia, Gustavo Ariza Salvatori, comentó a los regidores que algunos habitantes de la ciudad siguen insistiendo en ocupar los espacios deportivos, pese al riesgo de contagios que esto implica.

Mencionó que incluso los colonos han violentado las soldaduras que la Secretaría implementó, a principios de junio, en los accesos a dichos sitios, expresando que “es increíble que la gente quite las soldaduras y se vuelvan a meter”.

“Es estar peleando contracorriente todos los días. A veces es muy desesperante, muy desanimamante porque la gente no entiende. Y nosotros, que somos la primera línea, estamos viendo cómo se muere la gente”, refirió.

El pasado 1 de junio, el titular dio a conocer que comenzaron a retirar arcos de canasta, porterías, iluminación, así como a soldar entradas de 32 espacios deportivos, de las colonias Rivera Anaya, Amalucan, La Margarita, Loma Bella, Agua Santa, Analco, Bosques de San Sebastián, Mayorazgo, San Bartolo, Bosques del Pilar, Villa Posadas y Vista Hermosa Álamos.

Ariza Salvatori reiteró en la reunión que diariamente colaboran con la Secretaría de Gobernación (Segom) y de Seguridad Ciudadana (SSC) para evitar fiestas clandestinas y reuniones en parques, por lo que para el próximo día del padre, exhortando a los restaurantes a mantenerse cerrados y solo brindar servicio para llevar.

Cabe subrayar que este viernes, Puebla alcanzó otro máximo de contagios en 24 horas, con 381, lo que mantiene al estado en “alerta máxima” con un acumulado de 6 mil 373 casos.

Aprueban iniciar protocolo de sanidad para restaurantes

Por otra parte, en dicha sesión fue aprobado con tres votos a favor y dos abstenciones de los regidores del G5, la elaboración de los protocolos de higiene que los restaurantes habrán de seguir, una vez que se determine la reapertura de los locales.

Esto, para que de manera inmediata puedan reanudarse las actividades económicas en cuando el semáforo estatal y federal de contagios pasen a color naranja, permitiendo que “salgamos en el momento que tengamos que salir, de manera oportuna, preparados”.

Para ello, la regidora Carolina Morales García que la elaboración sea en conjunto con las cámaras empresariales, pues “la gran mayoría han sido muy disciplinados y han aguantado” para no abrir, mientras que su homóloga, María Rosa Márquez Cabrera, pidió que las labores se realicen de la mano con la Secretaría del Trabajo (ST) estatal, en el acompañamiento a las empresas y vigilas las condiciones de los trabajadores.

En tanto, la regidora Libertad Aguirre Junco pidió que el mismo protocolo sea aplicado con rigor en las instituciones académicas, una vez que se determine la reapertura de los planteles cuando el semáforo esté en verde.

La iniciativa será turnada a la próxima sesión de Cabildo, para su discusión, y en su caso, aprobación.