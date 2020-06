Your browser does not support the video tag.

Este viernes, Puebla alcanzó otro máximo de contagios por Covid-19 en 24 horas con 381, por lo que el estado se mantiene en “alerta máxima” y, de seguir así, no se descarta que puedan registrarse en un día hasta 500 casos.

En rueda de prensa, el secretario de Salud (SS), José Antonio Martínez García, indicó que el acumulado es 6 mil 373 casos, de los cuales mil 576 son los que se mantiene activos (con síntomas en los últimos 14 días), lo que representa 25 por ciento del total.

La cifra máxima de contagios diarios que se había registrado previamente fue el pasado 16 de junio, cuando las autoridades sanitarias reportaron 294, lo que muestra que el pico más alto de la pandemia ha sido esta última semana.

El funcionario estatal comentó que se han aplicado 14 mil 316 muestras en el Laboratorio Estatal de Salud Pública, por lo que las que han resultado positivo corresponden al 44.5 por ciento.

Resaltó que en 143 municipios se ha reportado al menos un contagio de coronavirus, aunque actualmente son 83 en los que hay casos activos. La zona metropolitana sigue siendo la más afectada con el 74 por ciento del total que son 4 mil 716.

En el caso de los decesos, llegaron a 802, ya que de jueves para viernes se reportaron 27 más, mientras que, sobre hospitalización, Martínez García informó que hay una ocupación al 80 por ciento en los nosocomios de Cholula y Traumatología y Ortopedia, reconvertidos para tratar a pacientes con coronavirus.

Por ello, recordó que la capacidad hospitalaria se amplió con los Centros de Salud con Servicios Ampliados (Cessa) de Cholula y San Sebastián de Aparicio, así como el nosocomio General de Atlixco.

4 de 6 zonas, en rojo

Ante dicho panorama, el gobernador Miguel Barbosa Huerta advirtió que si Puebla ya llegó a un pico de 381 casos diarios y continúa un desacato de las medidas sanitarias, en los siguientes días podrían registrarse 500 contagios diarios, lo que causaría el colapso del sistema hospitalario.

“Este es un asunto de contagio comunitario, el que se contagia no sabe dónde o quién fue, es producto de la movilidad y del trato con personas. Debemos decirlo con claridad: que el 1 de junio y días siguientes haya empezado a desarrollarse actividades en las zonas de alto contagio tiene consecuencias, si todos nos hiciéramos cargo del comportamiento personal y familiar, tendríamos mejores condiciones, pero no ha sido el adecuado”, pronunció.

Por ello, reiteró que no hay condiciones para que la industria automotriz y de la construcción –catalogadas como esenciales– retomen sus actividades, pues de hacerlo se pone en riesgo tanto a sus trabajadores como a la población en general por la cantidad de empleados que todos los días tendrán que salir a las calles.

Por su parte, el subsecretario de Transparencia y Gobierno Digital, Jesús Ramírez Díaz, comentó que, de acuerdo con el Sistema de Monitoreo Regional, el estado se encuentra en alerta máxima por contagios, ya que cuatro de las seis zonas en que se dividió Puebla están en “rojo”.

Desglosó que las regiones encabezadas por Tehuacán, Puebla capital, Tecamachalco y Zacatlán de las Manzanas se mantiene en “rojo” con riesgo máximo y tendencia ascendente y las de Izúcar de Matamoros y de Teziutlán se encuentran en “amarillo”, con riesgo medio y estable.