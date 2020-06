Nuevo récord de contagios de Covid-19 en Puebla, en un día hubo 294 casos

Your browser does not support the video tag.

En las últimas 48 horas Puebla reportó 421 casos nuevos de Covid-19, siendo el martes cuando más contagios hubo con 294, rompiendo el récord más alto que se tenía en un solo día que eran 262, por lo que la cifra de acumulados en el estado llegó a 5 mil 992.

En rueda de prensa, el secretario de Salud (SS), José Antonio Martínez García, al presentar el informe diario de la pandemia de coronavirus señaló que el miércoles se dieron 127 y actualmente son mil 450 casos activos, cifra que representa el 24.2 por ciento del total de contagios.

Indicó que hasta el momento se han hecho 13 mil 735 muestras, por lo que las que resultaron positivas corresponden al 43.6 por ciento.

Sin embargo, refirió que estos datos cambiarán en las siguientes horas, ya que se tienen pendientes de procesar 510 pruebas en el Laboratorio Estatal de Salud Pública, de las que se estima que al menos la mitad podrían ser positivas, es decir 250.

El funcionario estatal comentó que entre durante las últimas 48 horas se dieron 42 defunciones, 24 el martes y 18 el miércoles, con lo que la cifra de decesos llegó a 775.

Barbosa confía que sea límite máximo esta semana

Ante esto, el gobernador Miguel Barbosa Huerta manifestó que Puebla “se encuentra en un momento complicado” de la pandemia, aunque no es nuevo, pero confió en que sea el límite máximo lo que resta de la semana y para el lunes se pueda tener un escenario distinto.

Refirió que se estima que la cifra sea entre los 100 y 150 casos diarios, pues de ello dependerá la necesidad de hospitalización para el sector salud, pues si bien actualmente tiene capacidad para recibir a pacientes, “cada vez más” hay necesidad de internar a los contagiados.

Y es que, dijo, hasta el momento se tiene registradas 703 personas en nosocomios tanto del sector público como privados, de los cuales 174 se encuentran en terapia intensiva y están con ventilación mecánica.

“Yo espero de aguantemos, sino bajamos la curva, sino la estabilizamos vamos a llegar a un momento muy difícil yo espero que aguantemos, por eso las recomendaciones siguen siendo las mismas, confinamiento para quienes puedan estar en sus casas, sana distancia, uso de cubrebocas”, pronunció.

Avalan pruebas rápidas aplicadas por Volkswagen

En otro tema, Barbosa Huerta avaló que la empresa Volkswagen esté haciendo pruebas rápidas de Covid-19 a sus empleados para detectar si tienen síntomas o no, pues con este procedimiento pudiera prevenirse de un contagio masivo dentro de la armadora

No obstante, consideró que, aunque se puede predecir la incubación del virus, siempre será mejor las que se realizan a través del Laboratorio de Salud Pública, para tender certeza de la enfermedad y así se les brinde el tratamiento a las personas.

Por otra parte, el secretario de Gobernación (Segob), David Méndez Márquez, informó que 552 establecimientos han acudido a la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) para solicitar la evaluación específica de riesgos y medidas para que puedan reanudar operaciones una vez que haya condiciones, de las cuales 276 cumplieron con los requisitos y el resto tuvo observaciones.