Al menos seis trabajadores de la Secretaría del Trabajo (ST) podrían estar contagiados de Covid-19, los cuales se sumaría a seis «confirmados» que fueron enviados a su casa hace una semana, y aunque empleados le han dicho al jefe de departamento de los síntomas que tienen, éste ha hecho «caso omiso».

Así lo denunció a este medio un empleado de dicha dependencia, quien pidió anonimato por temor a represalias, quien agregó que esta situación es preocupante porque son varios días los que llevan así y a pesar de ello deben ir a laborar.

Explicó que todo comenzó el pasado 5 de junio cuando se confirmó el primer contagio dentro de la secretaría luego de que un compañero se sintió mal, le hicieron la prueba y salió positivo y, posteriormente, para el jueves 11 se registraron cinco casos más.

Ante esto, 10 personas fueron enviadas a sus casas por haber tenido contacto con ellos, a fin de que guardarán la cuarentena y se descarte que estén un mayor riesgo de transmisión, ya que los únicos que no están laborando son los que tiene alguna enfermedad como diabetes o porque son de la tercera edad.

Señaló que tiene conocimiento que dijeron que harían pruebas a varios trabajadores y algunas de ellas salieron negativas, pero no de todos se informó, por lo que no saben si les hizo y salió negativos o no, porque varios de ellos regresaron a laborar.

Sin embargo, comentó que a partir de esta semana seis personas han presentados dolor de cabeza, pérdida del sentido del olfato, dolor de garganta, agotamiento y adormecimiento de manos, que son algunos de los síntomas para los que se contagian de Covid-19.

Jefe ha hecho caso omiso, afirman

Comentó que si bien se tiene un protocolo establecido en el que a todas las personas les toman la temperatura y les echan gel antibacterial, además de que hay una jerga en la entrada con cloro y han sanitizadas las instalaciones al menos en tres ocasiones, cuestionó el por qué no los han hechos las pruebas.sec salud estado issstep

Precisó que son entre 50 y 80 personas las que se encuentran laborando actualmente, todas tienen que ir con cubrebocas, pero manifestó que de qué sirve si, aunque se sienten mal deben seguir trabajando, pues no son parte del grupo de personas vulnerables establecido en el decreto para no laborar.

“Se nos ha dicho que si nos sentimos mal le digamos a nuestro jefe inmediato, ya se le dijo, pero no hacen caso, y pues uno tiene el temor de ir con el secretario (Abelardo Cuellar) porque van a decir que no estamos saltando la autoridad del jefe inmediato”, pronunció.

Puntualizó que en su momento acudió a un doctor particular quien le dijo que tomara reposo, luego de que la revisó, pero cuestionó en que cómo lo va hacer si tiene que trabajar, además de que no cuentan con el dinero para hacerse la prueba en algún laboratorio particular.

No hay información sobre ello: ST

Sobre el tema, la secretaría comentó que no tiene conocimiento de que haya esta situación, toda vez que –afirmó—se estableció un protocolo de revisión tanto para los trabajadores, como para las personas que acuden a realizar un trámite.

Además de que sólo está laborando el 30 por ciento del personal, mismo al que se les ha informado que ante cualquier síntoma que presente o incluso si se siente mal por alguna otra razón, que avise para que no acuda y se quede en su casa, sin algún tipo de represalia.

Aunado a ello, la dependencia dijo que se da seguimiento a los casos para, si es necesario, se les haga la prueba y acudir al hospital lo antes posible para descartar un riesgo mayor de contagios a los demás trabajadores

“Cuando llegan a la secretaría, nada más una persona está en la recepción, después se le toma la temperatura, se le da gel, se limpia los pies en una jerga sin cloro, además de que se hace un registro para saber a quién van a ver, sumado a que se pregunta si les ha dolido la cabeza, han tenido tos y hasta las personas que tuvo contacto”, citó la dependencia.

Es necesario mencionar que el gobernador Miguel Barbosa Huerta ha dicho en reiteradas ocasiones que hay contagios en todas las dependencias, debido a que ya la transmisión es comunitaria y no se sabe quién contagia a quien y menos si es dentro o fuera de las secretarías.