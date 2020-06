Puebla, 4º en pagos de seguros de vida para personal de salud por Covid: AMIS

Your browser does not support the video tag.

Al 12 de junio de 2020, en Puebla se han indemnizado a 6 familias de trabajadores del sector salud que fallecieron por Covid-19, esta fue la cuarta mayor cifra de 16 estados donde se han entregado estos seguros de vida gratuitos para empleados de instituciones públicas.

Lo anterior de acuerdo con el reporte “Actualización de casos con Covid-19 en población asegurada” de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS).

El seguro denominado “Cobertura solidaria de apoyo al sector salud” fue un convenio entre el gobierno federal y la AMIS que estipula una indemnización de 50 mil pesos a cónyuges, hijos o padres de médicos, residentes, enfermeras, auxiliares, intendentes, afanadores, entre otros y que atienden la emergencia sanitaria.

De acuerdo con la AMIS, se han pagado 67 de estos seguros en 16 entidades del país, el 8.9 por ciento en el estado de Puebla.

Mientras que la Ciudad de México (17) y el Estado de México (nueve) concentraron el 38 por ciento del total y en tercer lugar se ubicó Tabasco (siete) con el 10.4 por ciento.

Por su parte, Hidalgo, Sinaloa, Morelos y Nayarit figuraron en la lista con una indemnización cada uno.

A nivel nacional, el 39 por ciento de estas indemnizaciones corresponden a médicos, el 36 por ciento a otro personal (no se especifica), 16 por ciento a enfermeras, 3 por ciento al personal técnico, 3 por ciento a camilleros, 1 por ciento a auxiliares de enfermería y 1 por ciento a personal profesional.

Casos Covid-19 en personas aseguradas

Puebla se situó en el cuarto lugar –junto con Nuevo León— con más casos de Covid-19 en personas aseguradas, cada uno acumuló 94 casos, sólo por debajo de Ciudad de México (963), Estado de México (282) y Baja California (113).

De acuerdo con la AMIS, a la fecha en el país hay 159 mil 793 infectados con el virus y sólo un 1.47 por ciento cuenta con un seguro de gastos médicos.

Respecto a los seguros de vida de la población en general por Covid-19, la Ciudad de México y el Estado de México concentraron el 46 por ciento de las indemnizaciones, mientras que Puebla registró 33 casos.

Finalmente, para que se pueda reclamar la Cobertura solidaria de apoyo al sector salud los beneficiarios deberán entregar:

· Constancia de la entidad pública de salud que establezca que el fallecido trabajaba en la atención de casos Covid-19.

· Resultado positivo a Coronavirus del fallecido.

· Acta de defunción.

La asociación recordó que los familiares se pueden acercar para solicitar este apoyo a través del teléfono 55-52-27-90-31 o bien, a través del correo coberturacovid@amis.com.mx.