OMS detiene ensayos con hidroxicloroquina para tratar Covid-19

Your browser does not support the video tag.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) detuvo por segunda vez los ensayos clínicos con hidroxicloroquina en el tratamiento para Covid-19, tras asegurar que el fármaco no reduce la mortalidad en pacientes como se había anunciado previamente.

Lo anterior luego de que nuevos estudios del programa “Solidaridad”, de la misma OMS, no confirmaron que el medicamento, utilizado en el tratamiento de la malaria, artritis reumatoide y lupus, disminuyera las muertes de pacientes hospitalizados.

Es la segunda vez que la organización detiene los ensayos con hidroxicloroquina, luego de que a finales de mayo un estudio advirtió de un supuesto aumento de mortalidad en pacientes, no obstante, tres de los cuatro autores se retractaron, por lo que se reanudó la investigación.

En tanto, la universidad de Oxford, quien en conjunto con la OMS realiza ensayos clínicos para tratamientos de Covid-19, anunció que la dexametasona reduciría la mortalidad de pacientes graves de coronavirus.

Al respecto, la OMS advirtió que el uso de este medicamento no es preventivo y que su uso en casos graves consiguió reducir la mortalidad de pacientes “considerablemente”.

Fuente: Expansión / Infobae

Editado por: David Celestino