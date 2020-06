Your browser does not support the video tag.

Luego de que familiares de reos contagiados con Covid-19 que están en el Ciepa acusaron mala atención de salud, la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla (SSP) desmintió las acusaciones y afirmó que los pacientes sí tienen contacto con sus parientes.

A través de un boletín de prensa, el organismo afirmó que las condiciones en las que se encuentran los internos son las adecuadas y cumplen con los estándares para que tengan un tratamiento, toda vez que están enfermos.

Asimismo, detalló que se procura la comunicación vía electrónica de los presos contagiados con sus familiares a través de videollamadas para salvaguardar la salud de los segundos, en tanto prevalece la actual contingencia sanitaria.

En ese sentido, afirmó que se preserva la salud de ambas partes, así como del personal del centro penitenciario siguiendo todos los protocolos sanitarios correspondientes.

Por otro lado, señaló que los enfermos reciben sus alimentos tres veces al día, cumpliendo los estándares de salud y buena alimentación, contradiciendo así las acusaciones de los familiares que este miércoles protestaron en las instalaciones del Centro de Internamiento Especializado para Adolescentes (Ciepa).

Finalmente, la SSP afirmó que está en toda la disposición para que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CDH) verifique las condiciones en las que se encuentran las personas privadas de la libertad contagiadas en Puebla.