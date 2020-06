Familiares de reos con Covid acusan mala atención en Ciepa

Your browser does not support the video tag.

Algunos familiares de reos contagiados con Covid-19 en Puebla, que hasta el lunes sumaban 144 y de los cuales la mayoría fue trasladado al Ciepa, acusaron que no todos son atendidos por igual, ya que a unos no les dan de comer “bien” y ni les dan la misma atención médica.

Y es que la mañana de este miércoles, los afectados, cerca de 20 personas, en su mayoría mujeres, protestaron en las instalaciones del Centro de Internamiento Especializado para Adolescentes (Ciepa), ubicado entre la autopista a Atlixco y la carretera a Izúcar de Matamoros, en la avenida Orion.

En la manifestación, exigieron la intervención del gobierno estatal, pues señalaron que no todos los internos reciben la misma atención y tema por su salud.

Además, demandaron poder comunicarse con los reos contagiados de Covid-19 mediante videollamadas, pues hasta el momento no han podido mantener ningún tipo de contacto con ellos.

De igual manera, acusaron que tampoco son informados respecto al estado de salud de ellos. Se debe precisar que hasta el pasado lunes, la Segob tenía registro de que en Puebla había 144 internos con Covid-19, de los cuales diez están hospitalizados y ocho han muerto, además de que hay 18 custodios resultaron positivos.

En un video durante la protesta, se puede observar a una persona que les indica que se formen en una fila, al tiempo que los afectados le reclaman ser atendidos. Hasta el momento, se desconoce si ya fueron atendidos por autoridades, así si la manifestación continúa.

Y es que únicamente María de los Dolores Caraza Alemán, directora del Ciepa, salió a atender a los familiares, pero no pudieron llegar a ningún acuerdo, pues cuando les pedía calma, fue interrumpida para recriminarle el por qué los trasladaron a dicho centro si no tenían la capacidad para atenderlos.

Trascendió que los familiares de igual manera acudieron, tanto protestar, como para llevarles comida a los reos, mismos que acusan están mal alimentados.