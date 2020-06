Your browser does not support the video tag.

Puebla fue uno de los 16 estados que no lograron figurar entre los más competitivos para atraer y retener inversión, las debilidades de la entidad poblana fueron una alta percepción de corrupción de sus autoridades, agresiones a la prensa y altos índices mortalidad por enfermedades.

Lo anterior de acuerdo con el “índice de Competitividad Estatal (ICE) 2020. Que no vuelva a pasar: estados prevenidos valen por dos” elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

A diferencia de los índices publicados años atrás, el ICE 2020 no cuenta con un ranking general a partir de las calificaciones ponderadas de los estados en cada uno de los subíndices analizados. En su lugar, esta edición busca visibilizar las fortalezas y las debilidades relativas de las 32 entidades federativas y reconocer su desempeño mediante medallas de oro, plata y bronce, ganadas a partir de la posición que obtuvieron en las distintas dimensiones de competitividad analizadas.

Por su parte, Puebla no obtuvo ninguna medalla en este índice 2020, el IMCO señaló que las debilidades más notorias de la entidad se detectaron en su sistema político, en particular en los indicadores de percepción de corrupción, con un 94.7 por ciento de mayores de edad que no confía en su gobierno.

Puebla, tercero más riesgoso para prensa

Otro mal resultado de Puebla fue en el de agresiones contra la prensa, pues de acuerdo con el estudio los registros de 2018 indicaron 542 agresiones a periodistas en el país, las cinco entidades en donde fue más peligroso ejercer la libertad de prensa fueron Veracruz (57), Coahuila (47), Puebla (45), la CDMX (40) y Oaxaca (39), estos estados concentraron el 42 por ciento del total de ataques.

Mientras que Durango fue la única entidad federativa del país que no registró agresiones a periodistas durante ese año.

Puebla también salió mal evaluado en el subíndice de sociedad en los indicadores de mortalidad infantil con la tercera mayor tasa de defunciones de menores de un año al registrar 13.3 muertes por cada mil nacidos vivos.

Además registró la cuarta mayor tasa (11.8) de defunciones por diabetes y enfermedades hipertensivas por cada 10 mil habitantes, mientras que el promedio nacional fue de 8.8.

Patentes y estudios, las fortalezas

El IMCO señaló que las fortalezas de la entidad se encuentran en la innovación, con un promedio de 3.65 solicitudes de patentes por cada 100 mil habitantes de la población económicamente activa.

También destacó que Puebla se ubica entre los diez estados con mayor eficiencia terminal en la educación secundaria y preparatoria, además de tener el quinto mayor porcentaje (36 por ciento) de población foránea de 25 años con educación superior.

Puebla no está al nivel de competencia otros

Según el IMCO, los estados que no ganaron medallas, no están al nivel de competencia de los demás, en esta situación se encuentran Puebla, Chiapas, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Oaxaca, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.

De acuerdo con el análisis del IMCO, sólo 16 de las 32 entidades federativas ganaron alguna medalla en competitividad y que fueron Ciudad de México, Querétaro, Chihuahua, Colima, Yucatán, Aguascalientes, Campeche, Nuevo León, Baja California Sur, Coahuila, Quintana Roo, Sinaloa, Jalisco, Baja California, Morelos y Nayarit.

Cinco entidades concentran el total de medallas de oro: Ciudad de México, Querétaro, Chihuahua, Colima y Yucatán, mientras que ocho concentran las medallas de plata: Aguascalientes, Campeche, Ciudad de México, Nuevo León, Baja California Sur, Coahuila, Quintana Roo y Sinaloa y finalmente, Nuevo León, Jalisco, Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Morelos y Nayarit obtuvieron las medallas de bronce.

Cabe mencionar que en el ICE 2018, Puebla ocupó el peldaño 19, debido a carencias en acceso a servicios básico como salud y agua, que generan una mala calidad de vida, así como baja producción laboral y poca estabilidad política.