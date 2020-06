Iberdrola, detrás de ataques en mi contra a través de medios españoles: AMLO

Your browser does not support the video tag.

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la empresa Iberdrola, que tiene dos parques eólicos en Puebla, es la responsable de orquestar un ataque en su contra en medios españoles, tras anunciar la regulación del sector de energías limpias.

En su mañanera realizada este martes en Puebla capital, el mandatario dijo que desde que dio a conocer que se revisarían contratos leoninos y las normas bajo las que operan empresas de energías limpias, se emprendió una campaña contra el gobierno federal, que está a cargo de las mismas firmas “afectadas” a través del periódico El País y otros más, que no mencionó.

“Las que tienen el monopolio en la industria eléctrica son las empresas españolas, hay una sola empresa, Iberdrola, que tiene 20 plantas de generación de energía eléctrica […] Y esto no tiene nada que ver con el pueblo español, esto tiene que ver con empresas españolas que veían a México como tierra de conquista, y abusaron”, sostuvo.

Y es que Iberdrola, firma española, junto con Iler, del empresario poblano Gilberto Marín Montero, tiene dos parques eólicos y construyen un parque fotovoltaico en la entidad.

“Empresas del sector eléctrico están inconformes debido a que se está poniendo orden, ya no se les permite hacer y deshacer, ya hemos hablado de que abusaban vendía la energía eléctrica muy cara a la Comisión Federal de Electricidad, se les tenía que dar hasta subsidios”, indicó López Obrador, y agregó que consiguieron sus contratos únicamente por influyentismo.

Además, el morenista recordó que “Iberdrola se llevó a trabajar” como colaboradora externa a Georgina Kessel Martínez, secretaria de Energía del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, mientras que al expresidente lo “recompensó” con el puesto de miembro independiente al consejo de administración de la estadounidense Avangrid, firma filial a la empresa española de energía.

“Por eso están molestos, porque aquí hacían lo que querían. Calderón además de Iberdrola tenía a Repsol como empresa favorita, también española, y EPN a OHL, también española, eso es lo que no le gusta a El País, pero aquí es otra cosa”, señaló.

López Obrador afirmó que su administración está abierta al diálogo con Iberdrola y otras empresas del sector, “para así llegar a un acuerdo, pues es lo mejor”, al tiempo de informar que habló con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, para hacerle saber que mineras de su país no pagan impuestos en México “ya también están buscando acuerdo y nosotros estamos abiertos al diálogo pero no podemos seguir con lo mismo, condonado impuestos”.

Finalmente, el presidente puntualizó que no se puede seguir con el miedo de permitirles no pagar impuestos a empresas extranjeros bajo la premisa que si no lo hacen, ellos no invertirán en el país, y no habrá creación de empleos, pues aseguró que las “firmas serias” se conducen con apego a la ley de cualquier país en el que inviertan.