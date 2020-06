En San Pedro Cholula, se reúnen para apoyar y protestar contra AMLO

Your browser does not support the video tag.

Cientos de simpatizantes y opositores del presidente Andrés Manuel López Obrador quien visitó en el exconvento San Gabriel, de San Pedro Cholula, manifestaron en las afueras su apoyo y rechazo; entre ellos antorchistas, exempleados del Seguro Popular y Frenaaa.

Este miércoles, poblanos comenzaron a reunirse alrededor de las 10:00 horas en el mencionado sitio, sede donde el mandatario revisó los avances de los programas sociales en la entidad y donde rindió un informe sobre la reconstrucción tras el sismo de 2017, como parte de su décima visita al estado.

Entre los primeros manifestantes se encontraban aproximadamente 150 extrabajadores del extinto Seguro Popular, quienes pidieron al López Obrador ser incorporados al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), luego de que perdieron sus empleos cuando el órgano se disolvió, pese a que les aseguraron que serían recontratados en el nuevo sistema de salud.

Por su parte, alrededor de las 11:30 arribaron integrantes del Movimiento Antorcha, quienes previamente se habían manifestado en las inmediaciones de la XXV zona militar de Puebla capital –primera parada del presidente de la República– donde exigieron un sistema de apoyo alimentario nacional que los incluyera, aunque existen programas tanto federales como estales que entregan despensas en las colonias con familias de bajos ingresos.

A las afueras del recinto, los simpatizantes manifestaron, con cubrebocas, su apoyo a la administración federal con pancartas como “La boa no podrá contra el tigre”, mientras que los detractores hicieron lo propio leyendas de “necesitamos trabajos”.

Fue entonces cuando ambos bandos se enfrascaron en acaloradas discusiones, en las que los partidarios del presidente gritaron a los opositores que “solo quieren dinero”, lo cual, no trascendió a mayores conflictos.

Frenaaa se suma a las protestas

En tanto, más de cien vehículos del Frente Nacional Anti AMLO (Frenaaa) partieron alrededor de las 11:00 de un puente vial localizado a la altura de la Universidad de las Américas Puebla (Udlap), rumbo al exconvento.

Siendo su tercera manifestación en este mes, la caravana avanzó lentamente por la recta Puebla-Cholula con pancartas en sus cofres y ventanillas, haciendo sonar sus bocinas y saturando dicha vialidad.

Fue aproximadamente a las 12:15 cuando pudieron ingresar a las calles aledañas al recinto, entre gritos de “fuera” y “no los queremos aquí”, de los simpatizantes, al momento en que el presidente seguía con su informe al interior del exconvento.

Al filo de las 12:34, López Obrador abandonó el lugar en una camioneta negra, en compañía del gobernador Miguel Barbosa Huerta.