La violencia sexual en Puebla aumentó 14.2 por ciento, pues de enero a mayo se iniciaron mil 41 carpetas de investigación por estos delitos, mientras que en ese mismo periodo de 2019 la cifra fue de 911, lo más denunciado en lo que va de este 2020 fue el abuso (325 casos).

En particular, el abuso y hostigamiento sexual fueron los delitos con incrementos en la entidad, el primero con 16.4 por ciento y el segundo con 27.7 por ciento, de acuerdo con datos de la Fiscalía General del Estado (FGE).

El estado de Puebla sumó 279 denuncias por abuso sexual en los primeros cinco meses de 2019, contra las 325 que registró hasta mayo de este año, en el caso del hostigamiento pasó de 18 a 23 investigaciones.

Los registros de la fiscalía señalan que las violaciones simples y equiparadas disminuyeron -31.2 y —8.9 por ciento, mientras que en los casos de acoso hubo una reducción del -6.3 por ciento.

De enero a mayo de 2020, hubo 185 denuncias por violación simple en el estado y otras 133 por violación equiparada (contra personas enfermas o con discapacidad o menores de edad) y por acoso la cifra fue de 118, mientras que hasta el quinto mes de 2019, la FGE inició 269, 146 y 126 carpetas por violación simple, equiparada y acoso.

Cabe mencionar que en el tema de acoso sexual, recientemente alumnas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) exigieron al rector Alfonso Esparza Ortiz castigar a los profesores acusados de violentar sexualmente a las estudiantes y que supuestamente son protegidos por la propia institución.