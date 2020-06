Your browser does not support the video tag.

El Instituto Electoral del Estado (IEE) de Puebla exhortó al diputado sin partido, Héctor Alonso Granados, a dejar de expresarse violentando políticamente a sus compañeras, pues, de volverlo a hacer, ordenará separarlo del cargo, como medida provisional.

La Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del organismo determinó procedente la tutela preventiva para exhortar a Alonso Granados que se abstenga de realizar manifestaciones que violenten a Nora Merino Escamilla o cualquier otra diputada.

También, advirtió al legislador que, si incurre nuevamente en una conducta similar, se procederá “inmediatamente a ordenar su separación del cargo”, como medida provisional, que estará vigente hasta que se resuelva el fondo de la denuncia formulada y la autoridad competente resuelva lo que jurídicamente proceda.

Lo anterior mediante el cuadernillo de medidas cautelares SE/PES/NYME/0002/2020 emitido por el órgano auxiliar del IEE.

Esto, a más de una semana de que Alonso Granados le gritó a Merino Escamilla en la sesión virtual del Congreso, acción que le valió que Movimiento Ciudadano (MC) lo desconociera y lo separara de su bancada.