La bancada del partido Movimiento Ciudadano (MC) en el Congreso de Puebla decidió separar de su bancada a Héctor Alonso Granados, quien la semana pasada volvió a lanzar comentarios misóginos contra su compañera Nora Merino Escamilla.

Durante el desarrollo de la sesión virtual del Legislativo, se dio lectura al oficio CGLMC/37/2020 que presentó el diputado Carlos Alberto Morales Álvarez, coordinador del grupo legislativo de MC por el que informó la determinación de separar al diputado Alonso Granados de ese grupo legislativo.

El documento fue turnado a la Junta de Gobierno y Coordinación Política para su conocimiento.

Esto, a seis días de que el ahora diputado sin partido le gritara a su homóloga del Partido Encuentro Social (PES) por interrumpirlo cuando hablaba; además de que no fue la primera ocasión que se comportó de manera machista.

Tras dejar Morena, Alonso Granados se sumó al grupo parlamentario de MC en diciembre de 2019, cuando el senador Dante Delgado Rannauro le dio la bienvenida, sin embargo, el mismo 4 de junio, Fernando Morales Martínez, presidente estatal del partido, se deslindó el diputado, al argumentar que si bien él se acercó para incorporarse, la solicitud no ha sido aprobada.