Your browser does not support the video tag.

La diputada local de Morena, Estefanía Rodríguez Sandoval, presentó una iniciativa para que las personas transgénero puedan realizar el cambio de nombre según la identidad de género percibida, y Puebla se convierta en el sexto estado en hacerlo.

En el marco del Mes del Orgullo Gay, que incluye a la comunidad transgénero, en su propuesta, la legisladora mencionó que el derecho a la identidad de género autopercibida es acorde y congruente con los pilares fundamentales del sistema internacional de Derechos Humanos: la igualdad y la no discriminación.

Explicó que la identidad de género, según los principios de Yogyakarta, se define como la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo (que podría involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios médicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que la misma sea libremente escogida) y otras expresiones de género, incluyendo la vestimenta, el modo de hablar y los modales.

Argumentó que, de acuerdo con el artículo 4 de la Constitución, todo individuo tiene derecho a ser uno mismo, en la propia conciencia y en la opinión de los demás, es decir, es la forma en que se ve a sí mismo y se proyecta en la sociedad, de acuerdo con sus caracteres físicos e internos y sus acciones, que lo individualizan ante la sociedad y permiten identificarlo.

Remarcó que Ciudad de México, Sinaloa, Nayarit, Michoacán y Coahuila han hecho los propio, por lo que Puebla puede sumarse.

Sería la cuarta iniciativa

Por ello, pidió reformar el Código Civil del estado, en sus artículos 34, para que a ninguna persona, por razón de edad, sexo, embarazo, estado civil, raza, idioma, identidad sexogenérica, color de piel y nacionalidad se le niegue un servicio de prestación a la que tenga derecho.

En el 70, solicitó agregar que el cambio de identidad de género autopercibida sea un motivo para que proceda la modificación y, en su caso, el cambio de nombre con que una persona física está inscrita en el Registro Civil.

También, que proceda la rectificación “para variar el sexo y el nombre que reconozca la identidad de género de la persona o por existencia de errores mecanográficos y ortográficos”; la propuesta fue enviada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia.

Esta sería la cuarta iniciativa que se presenta en el Congreso, pues el Grupo Transgénero Puebla ingresó una hace más de 9 años, mientras que, en 2013, se propuso otra tras la muerte de Agnes Torres Hernández, asesinada en 2012, misma que fue retomada por la diputada local, Socorro Quezada Tiempo, en 2016.