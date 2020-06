Your browser does not support the video tag.

Este jueves por la tarde, el número de fallecidos por Covid-19 en Puebla llegó a 677, 13.6 por ciento más que lo reportado en la mañana; del total, 37.5 tenía diabetes, 37 por ciento, hipertensión; 28 por ciento, obesidad y 8 por ciento, tabaquismo.

Lo anterior, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud (SS) federal, que mostró que de las 677 muertes, 31 por ciento fue de hombres y 69 por ciento, de hombres.

Mientras, 85 por ciento falleció en hospitales y 15 por ciento, en sus casas por ser pacientes ambulatorios.

A nivel nacional, el 42 por ciento de los 15 mil 944 muertos tenía hipertensión; 37.4 por ciento, diabetes; 26 por ciento, obesidad y 9 por ciento, tabaquismo.

67% se recuperó en Puebla

Esta tarde, la entidad también alcanzó los 4 mil 988 casos confirmados con Covid-19, lo que representa 8 por ciento más que en la mañana; del total, 3 mil 369, es decir 67 por ciento, se recuperaron.

En los últimos 14 días, presentaron síntomas 980, por lo que están activos, aunque ese número es menor al reportado por el gobierno del estado en la mañana, que fue de mil 15.

De los 4 mil 988, 42 por ciento corresponde a casos de mujeres y el resto, 58 por ciento, a hombres; en tanto, 41 por ciento está hospitalizados y 59 por ciento es atendido de manera ambulatoria.

Respecto a las comorbilidades de los contagiados, 19.4 por ciento tiene obesidad, 19 por ciento hipertensión, diabetes 18.6 por ciento y 8 por ciento tabaquismo.

Cabe mencionar que el gobernador Miguel Barbosa Huerta advirtió que los casos empezarían a bajar en julio.