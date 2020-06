Puebla, con 300 quejas por altos cobros de luz; CFE no aumentará tarifas: Segob

Your browser does not support the video tag.

La CFE tiene poco menos de 320 quejas de poblanos por altos cobros de luz, mismas que serán resueltas; además, se aseguró que no hará modificaciones al esquema tarifario en los niveles de bajo consumo durante el confinamiento por la pandemia del Covid-19.

Así lo informó, en rueda de prensa, el secretario de Gobernación (Segob), David Méndez Márquez, quien agregó que lo anterior se acordó en la reunión virtual que sostuvo con José Martín Mendoza Hernández, director general de Suministro Básico de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Indicó que en dicha reunión se dio a conocer cómo se está llevando el seguimiento durante la contingencia y las medidas que se están tomando para garantizar el suministro, toda vez que en el estado hay 2.3 millones de clientes.

“Nos dijo que entre las medidas esta no modificar el esquemas tarifario para los niveles de bajo consumo, tomando en cuenta que las personas que están más tiempo en sus casas incrementan el consumo de energía eléctrica y que en una lógica normal los llevaría a cambiar el tabulador”, pronunció.

De igual forma, manifestó que no se ejecutarán cortes en los sistemas o comités que suministren agua potable y las comunidades, tras una determinación federal, además de que estará abierto a recibir cualquier reporte que el gobierno estatal le dé a conocer.

No hay cortes generalizados

El funcionario estatal informó que Mendoza Hernández les aseveró que no se están llevando a cabo cortes generalizados en esta pandemia, ya que si bien tiene quejas, cada una de ella será atendida para hacer la revisión correspondiente.

Méndez Márquez indicó que se mantendrá constante comunicación con la CFE, a fin de que los reportes que se den, ya sea por cortes de luz o altos montos en los recibos, sean notificados a la comisión para que sean explicados.

Es necesario precisar, que el martes pasado, durante una mesa de dialogo pro parte de la CFE, Mendoza Hernández especifico que durante mayo, se recibieron 42 quejas de poblanos por alto consumo en sus recibos de luz, que representa el 0.7 por ciento de las 6 mil que se registraron en el país en este periodo.