En mayo, CFE recibe 42 quejas de poblanos por alto consumo de luz

Your browser does not support the video tag.

Durante mayo, la CFE recibió 42 quejas de poblanos por alto consumo en sus recibos de luz, mismas que están siendo atendidas para darles una respuesta; la cifra representa el 0.7 por ciento de las 6 mil que se registraron en el país en este periodo.

Así lo informó, en rueda de prensa sobre la “Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad en el Sistema Eléctrico Nacional, las tarifas eléctricas (doméstica de bajo y alto consumo) y energías renovables”, José Martín Mendoza Hernández, director de CFE Suministrador de Servicios Básicos, quien dijo que el acumulado de enero a mayo por quejas a nivel nacional es de 900 mil.

El funcionario indicó que en el caso de Puebla, las denuncias fueron recibidas por medio del teléfono o de manera presencial, mismas que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) debe contestar en un plazo de cinco días.

Explicó que el consumo de energía eléctrica en aparatos de confort como son televisores, computadoras y juegos eléctricos, durante el confinamiento por el Covid-19, aumentaron 80 por ciento, es por ello el incremento en los recibos, toda vez que estos aparatos en un tiempo normal son utilizados en 15 por ciento.

Sin embargo, recordó que por esta situación se dejaron de pagar, en el país, 3 mil 799 millones de pesos entre abril y mayo, como parte del acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), sin precisar el caso de Puebla.

Respecto al número de cortes de luz, Mendoza Hernández manifestó que en el país van 432 mil hasta mayo, de los que el 80 por ciento es de comercios que han estado cerrados por no ser actividades esenciales y que presentaban más de un recibo sin pagar, y el otro 20 por ciento son servicios domésticos que ya estaban cortados desde enero.

Tendría reunión con Segob

En el caso de Puebla, indicó que este martes por la tarde tendría una reunión virtual con el secretario de Gobernación (Segob) estatal, David Méndez Márquez, para aborda dicho tema.

No obstante, al consultar al área de comunicación social de dicha dependencia, ésta señaló que no lo tenían en la agenda.

Es necesario precisar que, el domingo pasado, ciudadanos de Puebla denunciaron a este medio que entre el primero y segundo bimestre del año hubo aumentos de entre 52 y 868 por ciento en los recibos de luz, lo cual consideraron un abuso de la CFE.