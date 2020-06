Your browser does not support the video tag.

El gobernador Miguel Barbosa Huerta manifestó que el programa de apoyos alimentarios seguirá en Puebla mientras dure la pandemia del Covid-19, aunque reconoció que para ello es necesario más recursos para poder llegar a más lugares en el estado.

Esto luego de cuestionarlo en la rueda de prensa de este martes que habitantes del área metropolitana señalaron a Angulo 7 que, en sus colonias, algunas de pobreza extrema, no han recibido estos apoyos, y que en otras fueron dados “a medias”.

Ante esto, el mandatario poblano manifestó que esta iniciativa “fue de enorme éxito y un programa manejado con gran honestidad”, pues a la fecha se han entregado 480 mil y se prevé que en los siguientes días se llegue a las 500 mil despensas.

El morenista recordó que estos paquetes alimentarios de aproximadamente 25 kilos cada uno son entregados de manera individual, no solo en la capital, sino en los demás municipios del estado y así continuarán en esta emergencia sanitaria.

“Claro que siempre es necesario el apoyo de paquetes alimentarios e higiénicos de todo el estado, pero necesitamos invertir en recursos, porque estamos en una crisis financiera como nunca se ha vivido, porque hemos invertido nuestros recursos públicos en el tema de esta contingencia”, pronunció.

Despensas “han servido de mucho”

El mandatario poblano sostuvo que estas despensas son parte de la estrategia implementada por el gobierno ante la crisis del Covid-19, la cual “ha servido de mucho”, al sostener que se ha llegado a los lugares más alejados, lo cual está asentado en videos y fotografías que se tomaron durante la entrega.

“Vamos a seguir incentivando esto es permanente, no va a parar y me siento muy satisfecho por este programa que se desarrolló”, aseveró Barbosa Huerta.

Es necesario precisar que el gobierno estatal inició el 11 de abril con la entrega de estos apoyos como parte del programa “Puebla Contigo”, el cual consiste en la distribución de paquetes integrales, con productos de la canasta básica y de higiene.