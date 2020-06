En protesta, personal de Traumatología también pide base para 600 empleados

Your browser does not support the video tag.

Luego de que personal del hospital de Cholula se manifestó, 50 trabajadores de salud del de Traumatología y Ortopedia, reconvertido para atender casos de Covid, protestaron frente a Casa Aguayo, pidiendo base para alrededor de 600 empleados.

De acuerdo con una trabajadora que eligió el anonimato, fue alrededor de las 9:00 horas cuando comenzaron a concentrarse frente a Casa Aguayo, con pancartas que exigían prestaciones laborales, al grito de “base sí, contratos no”.

“Señor gobernador, Miguel Barbosa: los trabajadores adscritos del Hospital de Traumatología y Ortopedia solicitamos basificaciones y aumento salarial para nuestra unidad médica; asimismo, que se nos otorgue equipo de protección de calidad, para continuar en lucha contra esta pandemia en beneficio de los poblanos”, rezaba uno de los carteles.

Precisó que una comitiva de cuatro personas fue recibida por representantes de la Secretaría de Salud (SS) estatal, quienes les explicaron que no podían garantizarles las bases, ya que es competencia de la dependencia federal, misma respuesta que recibieron los trabajadores del Hospital de Cholula, cuando se manifestaron el pasado lunes.

En entrevista con Ángulo 7, comentó que la dependencia aseguró que revisarían los contratos y verían la forma de que las plazas fueran entregadas conforme a los grados de cada trabajador, aunque aún desconocen cuándo llegarán las mismas.

De igual forma, dijo que los empleados ganan lo mismo, pese a que algunos cuentan con un grado académico superior, pues puso como ejemplo que en el caso de enfermería, cada trabajador con contrato temporal percibe 3 mil 600 pesos quincenales.

Destacó que de aproximadamente 700 trabajadores de salud, serían 600 quienes carecen de base y seguridad social, desde que el nosocomio fue inaugurado en febrero del 2016, durante la gubernatura de Rafael Moreno Valle, situación que se complica para ellos ya que actualmente atienden a pacientes con Covid-19.

Bases que llegan cada año, insuficientes

“Es una petición que ya se había manejado; sin embargo, siempre nos dan largas. Desde la apertura del hospital, se nos dijo que en ese año se iba a basificar a la mayor parte del personal. Vamos para los cinco años y no hemos recibido ninguna respuesta”, expresó.

Explicó que si bien es cierto que cada año suelen llegar bases, “son muy pocas” para la cantidad de personal con años de antigüedad, conformado por médicos, enfermeros, laboratoristas, camilleros y personal de nutrición.

“Somos la primera línea en batalla. No nos han dicho: les vamos a gratificar de cierta u otra manera. No, ninguna respuesta”, comentó.

Aseguró que el próximo miércoles se reunirán de nuevo con representantes de la SS estatal para valorar la petición, mientras que no descartan manifestarse ante el gobierno federal, ya que al estar expuestos a un contagio del virus, “no se nos hace justo que no tengamos algún respaldo”.

Al respecto, el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) reconoció que la entrega de bases a nivel nacional sigue pendiente, ya que éste proceso fue suspendido para dar prioridad a la atención contra el Covid-19, por lo que se retomaría en cuanto la contingencia acabe.

AMLO reitera base para personal contratado por Covid-19

Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que en el caso del personal médico contratado para atender la pandemia también recibirá base, ya que el sistema de salud carecía de médicos y enfermeras mucho antes, lo cual, aseguró, pudo constatar cuando visitó los 80 hospitales del IMSS-Bienestar.

“En 36 años se apostó a privatizar la educación y nos dejaron sin médicos y sin especialistas. Entonces, eso ya no puede seguir sucediendo”, comentó.

Por ello, aseguró que dichos trabajadores se quedarán, al igual que será implementado un plan de formación de 30 mil becas, para que los médicos estudien una especialidad en el extranjero

“Vamos a dejar ese legado de especialistas, que no nos vuelva a suceder lo mismo, que si no es por el aplanamiento de la curva epidémica hubiésemos tenido un grave problema, porque no tenemos especialistas”, precisó.