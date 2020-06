SS estatal, sin facultad para dar bases en hospital de Cholula; será enlace

Your browser does not support the video tag.

La Secretaría de Salud (SS) estatal carece de facultades para darles la base laboral a empleados del Hospital de Cholula que se manifestaron este lunes, ya que es competencia de su homóloga federal, por lo que fungirán como enlace para dar solución; la protesta fue levantada.

Lo anterior, de acuerdo al gobierno del estado y Lila Suárez Ruvalcaba, doctora que representa a su área médica; esta última precisó que durante la reunión, el titular de la SS, Humberto Uribe Téllez, les precisó que el gobierno estatal serviría como apoyo para preguntar a la Federación cuándo liberarían las 6 mil bases laborales que, según dijo, se pretendían dar a nivel nacional este año, y cuántas le corresponderían a Puebla.

“Nos dijeron que las plazas no dependían del gobierno estatal, sino del federal, y que en realidad de ellos no era competencia. Sin embargo, comentaron que se iba a solicitar al gobierno que les dijera cuándo iban a liberar bases, de ser posible este año, y una vez que pase eso, saber cuántas le tocarían a Puebla. Es a lo único que se comprometían”, comentó.

De igual forma, aseguró que el titular les afirmó que les darían detalles de cómo se otorgarían esos puestos, destacando que lo más probable sería darles prioridad a los que perciben un menor salario y, de forma subsecuente, a quienes tuvieran mayor antigüedad.

En dos meses, otra reunión

Por tal motivo, Suárez Ruvalcaba resaltó levantaron la manifestación y, que dentro de dos meses volverán a tener una reunión, para saber cómo va el proceso; mientras, indicó que en sus compañeros “hay un poco de enojo, angustia y tristeza, por saber que tenemos que esperar para tener seguridad que tantos años hemos esperado”.

Aseguró que en los próximos días dirigirán un escrito al presidente Andrés Manuel López Obrador, para que pueda intervenir y les dé una garantía.

Por su parte, el gobierno del estado confirmó lo anterior y aseveró que insistirá a la Federación para que el personal reciba ese beneficio, otorgándolo dependiendo de la antigüedad laboral.

Mencionó que la reunión se realizó en el salón de Enseñanza de dicho nosocomio, donde también estuvieron el secretario de Gobernación (Segob), David Méndez Márquez, y el subsecretario de Salud, José Antonio Martínez, quienes conversaron con una comisión de 25 médicos y enfermeras.

Fue alrededor de las 12:00 horas de este lunes, cuando unos 150 trabajadores del Hospital de Cholula, que atienden directamente a pacientes de Covid-19, se manifestaron para exigir la basificación de aproximadamente 300 empleados de salud, algunos de los cuales están bajo esquema de contratación temporal desde hace 10 años.