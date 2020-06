Your browser does not support the video tag.

A través de la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva, enfocada a personas de 10 años o más y con alguna discapacidad visual, auditiva, motriz, intelectual o psicosocial, la SEP buscará ampliar la cobertura de los servicios educativos a este sector de la población.

Así lo anuncio la Secretaría de Educación Pública (SEP) federal, en un comunicado, donde refirió que este modelo educativo debe basarse en contenidos básicos y diversificados, adaptados a las necesidades educativas y específicas de estas personas.

De este modo, se podrá lograr su autonomía de manera progresiva, así como el mejoramiento de su calidad de vida, según expresó el titular de la SEP, Esteban Moctezuma Barragán, durante una reunión virtual con representantes del movimiento Tres Doce, en la que se informó los avances del rubro en materia educativa.

Asimismo, el director general del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), Rodolfo Lara Ponte, señaló que se trabaja para integrar una mesa de trabajo con especialistas pedagógicos y sectores privado y público, además destacó la creación de un programa educativo de radio.

El producto radiofónico cuenta apenas con un episodio piloto, sin embargo, se planteó realizar 20 programas en los cuales se enseñará manejo de emociones, comunicación, cultura ciudadana y medio ambiente, destacó Lara Ponte.

Editado por David Celestino